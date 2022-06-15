На заводе «Азот» удерживают более 120 детей. Онлайн спецоперации 15 июня

Текстовая трансляция



В борьбе с украинской артиллерией, бьющей по Донецку, возможно, будут задействованы дополнительные ракетные комплексы «Искандер» - с такой просьбой к российским властям обратилось руководство ДНР. Насколько эффективны они будут в борьбе с западным оружием, «Известиям» рассказали военные эксперты.



«Северный поток – 2», скорее всего, не будет использоваться много лет, но альтернативы российскому газу для немецкой экономики сейчас нет, заявил в интервью «Известиям» член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре. Также он рассказал о том, сможет ли ЕС согласовать газовое эмбарго против РФ и связана ли рекордная инфляция в Европе с антироссийскими санкциями.



Мировая аудитория уже перекормлена многочисленными выступлениями и интервью президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер хочет еще большего внимания, но наступил период «кризиса жанра», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Озеряновку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.



Пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии за сутки пересекли 8489 граждан Украины, сообщает в пресс-служба пограничной полиции страны.



Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь ракет из РСЗО «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.



Пункт пропуска «Крупец» в Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.



Уголовное дело возбуждено в связи с обстрелом города Красный Луч в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск с применением ракеты «Точка-У», сообщает генпрокуратура ЛНР.







Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по районам 18 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в СЦКК.



Поток людей, которые по гуманитарному коридору выходят с территории химкомбината «Азот» в Северодонецке, может увеличиться, если в среду эвакуация пройдет спокойно и без провокаций, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.



Украинские войска в 8:30 обстреляли поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в СЦКК.



Самая жестокая атака на Донецк за все 8 лет противостояния со стороны украинских войск была совершена 13 июня. Обстрел продолжался беспрерывно на протяжении двух часов - по городу было выпущено 300 снарядов. Как Донецк пережил этот день и каковы последствия - в репортаже специального корреспондента «Известий».



Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в СЦКК.



Заявления на получение паспортов РФ в Херсонской области начали поступать не только от жителей областного центра, но и из районов области, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.



ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Чернобаевка в Херсонской области, в результате два человека погибли, пятеро пострадали, сообщили в военно-гражданской администрации региона.



На Украине погиб российский военный журналист, начальник группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, полковник Сергей Постнов, сообщили в пресс-службе Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел.



Украинские военные в 6 утра выпустили в сторону поселка городского типа Гольмовский в ДНР 10 снарядов калибром 122 миллиметра.



Большая группа журналистов, в том числе иностранных, прибыла в Бердянск и Мелитополь, чтобы оценить обстановку на месте.



Гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Следственный комитет России накануне предъявил официальное обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрию Евгану, который признал вину в попытке убийства пленного прапорщика Донецкой Народной Республики.



Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин поговорил с мирными жителями, эвакуированными из примыкающих к комбинату «Азот» районов Северодонецка.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшие сутки украинские боевики понесли «болезненные» потери.



Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе слушаний в конгрессе выразил обеспокоенность по поводу излишнего использования антироссийских санкций.



Удар по селу Займище в Брянской области со стороны Украины, совершенный накануне, по предварительным данным, был нанесен «Точкой-У», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



Боевики Украины могут удерживать до 1,2 тыс. гражданских лиц на заводе «Азот» в Северодонецке, сообщил помощник министра внутренних дел региона Виталий Киселев. - Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет. Среди них порядка 127 детей, — сказал он.











В Кремле прокомментировали запрос ДНР о помощи после обстрела Донецка. Дмитрий Песков отметил, что главная задача военной спецоперации России на Украине — обеспечение безопасности и защита людей в Донецке и Луганске.