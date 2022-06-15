 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария временно закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец»
Общество
Абрамченко заявила об отсутствии препятствий для вывоза зерна с Украины
Мир
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян
Наука
«Роскосмос» пересмотрит космическую программу в сторону спутников
Мир
Премьер-министр Финляндии допустила заморозку процесса вступления в НАТО
Мир
В США посоветовали Украине возобновить переговоры с Россией
Мир
Украинские военные выпустили 10 снарядов по Гольмовскому в ДНР
Общество
В Подмосковье ЛЭП подготовят к осенне-зимнему периоду
Мир
Власти Херсонской области отметили ажиотажный спрос на российские паспорта
Мир
Россия назвала недопустимыми удары Израиля по территории Сирии
/

На заводе «Азот» удерживают более 120 детей. Онлайн спецоперации 15 июня

Оперативные новости ДНР и ЛНР, Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Донецк находится под интенсивными обстрелами со стороны украинских боевиков. Местные жители спустились в укрытия: подвалы, бомбоубежища. Руководство ДНР попросило у России дополнительную помощь. Напряженной сохраняется ситуация и в Северодонецке. Там, на заблокированном химзаводе «Азот», продолжают находиться националисты с заложниками — мирными жителями. Все детали спецоперации России на Украине, репортажи из республик Донбасса, главные новости часа, эксклюзивное видео — в онлайн-трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:57
В борьбе с украинской артиллерией, бьющей по Донецку, возможно, будут задействованы дополнительные ракетные комплексы «Искандер» - с такой просьбой к российским властям обратилось руководство ДНР. Насколько эффективны они будут в борьбе с западным оружием, «Известиям» рассказали военные эксперты.
Сегодня, 09:42
«Северный поток – 2», скорее всего, не будет использоваться много лет, но альтернативы российскому газу для немецкой экономики сейчас нет, заявил в интервью «Известиям» член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре. Также он рассказал о том, сможет ли ЕС согласовать газовое эмбарго против РФ и связана ли рекордная инфляция в Европе с антироссийскими санкциями.
Сегодня, 09:40
Мировая аудитория уже перекормлена многочисленными выступлениями и интервью президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер хочет еще большего внимания, но наступил период «кризиса жанра», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сегодня, 09:39
Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Озеряновку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сегодня, 09:35
Пограничные контрольно-пропускные пункты Румынии за сутки пересекли 8489 граждан Украины, сообщает в пресс-служба пограничной полиции страны.
Сегодня, 09:32
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь ракет из РСЗО «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сегодня, 09:32
Пункт пропуска «Крупец» в Курской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Сегодня, 09:21
Уголовное дело возбуждено в связи с обстрелом города Красный Луч в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск с применением ракеты «Точка-У», сообщает генпрокуратура ЛНР.
Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:15
Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по районам 18 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:13
Поток людей, которые по гуманитарному коридору выходят с территории химкомбината «Азот» в Северодонецке, может увеличиться, если в среду эвакуация пройдет спокойно и без провокаций, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Сегодня, 09:09
Украинские войска в 8:30 обстреляли поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 08:56
Самая жестокая атака на Донецк за все 8 лет противостояния со стороны украинских войск была совершена 13 июня. Обстрел продолжался беспрерывно на протяжении двух часов - по городу было выпущено 300 снарядов. Как Донецк пережил этот день и каковы последствия - в репортаже специального корреспондента «Известий».
Сегодня, 08:55
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:36
Заявления на получение паспортов РФ в Херсонской области начали поступать не только от жителей областного центра, но и из районов области, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.
Сегодня, 08:30
ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Чернобаевка в Херсонской области, в результате два человека погибли, пятеро пострадали, сообщили в военно-гражданской администрации региона.
Сегодня, 08:28
На Украине погиб российский военный журналист, начальник группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, полковник Сергей Постнов, сообщили в пресс-службе Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел.
Сегодня, 08:25
Украинские военные в 6 утра выпустили в сторону поселка городского типа Гольмовский в ДНР 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Сегодня, 08:23
Большая группа журналистов, в том числе иностранных, прибыла в Бердянск и Мелитополь, чтобы оценить обстановку на месте.
Сегодня, 08:23
Гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:22
Следственный комитет России накануне предъявил официальное обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрию Евгану, который признал вину в попытке убийства пленного прапорщика Донецкой Народной Республики.
Сегодня, 08:20
Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин поговорил с мирными жителями, эвакуированными из примыкающих к комбинату «Азот» районов Северодонецка.
Сегодня, 08:18
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшие сутки украинские боевики понесли «болезненные» потери.
Сегодня, 08:16
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе слушаний в конгрессе выразил обеспокоенность по поводу излишнего использования антироссийских санкций.
Сегодня, 08:14
Удар по селу Займище в Брянской области со стороны Украины, совершенный накануне, по предварительным данным, был нанесен «Точкой-У», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Сегодня, 08:10
Боевики Украины могут удерживать до 1,2 тыс. гражданских лиц на заводе «Азот» в Северодонецке, сообщил помощник министра внутренних дел региона Виталий Киселев. - Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет. Среди них порядка 127 детей, — сказал он.
Вчера, 16:30
Вчера, 16:29
Вчера, 16:26
В Кремле прокомментировали запрос ДНР о помощи после обстрела Донецка. Дмитрий Песков отметил, что главная задача военной спецоперации России на Украине — обеспечение безопасности и защита людей в Донецке и Луганске.
Вчера, 16:23
Жители Донецка рассказала нам, как выпрыгивала из окон горящего дома во время обстрела со стороны ВСУ. Глава семьи Владимир сбросил на землю матрас, с помощью которого спаслись его жена, двое детей и собака. Самому мужчине помогли выбраться военные.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022