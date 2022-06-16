Спецоперация на Украине 16 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Союзные силы готовят эвакуацию мирных жителей с территории химзавода «Азот» в Северодонецке, днем ранее ее соврали украинские боевики. Националисты обстреливают населенные пункты республик Донбасса из тяжелых орудий. Их оттеснение и освобождение городов и сел ДНР и ЛНР продолжается. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» 16 июня 2022 года.