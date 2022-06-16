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Спецоперация на Украине 16 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Союзные силы готовят эвакуацию мирных жителей с территории химзавода «Азот» в Северодонецке, днем ранее ее соврали украинские боевики. Националисты обстреливают населенные пункты республик Донбасса из тяжелых орудий. Их оттеснение и освобождение городов и сел ДНР и ЛНР продолжается. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» 16 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:28
Утром из Песок по Куйбышевскому района Донецка было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство СЦКК в республике.
Сегодня, 08:13
Карта боевых действий на Украине.
Сегодня, 08:06
США побуждают фермеров нелегально покупать удобрения из РФ.
Сегодня, 08:06
Сегодня, 08:06
Украинские боевики ранним утром четверга, 16 июня, обстреляли Макеевку.
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022