Карта спецоперации на Украине 15 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 июня можно в материале «Известий».

Как заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, за сутки спецоперации были уничтожены более 300 украинских националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки «Град», а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Также был сбит самолет Су-25 и шесть беспилотников.

Кроме того, 15 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. гражданских лиц на химкомбинате «Азот» в Северодонецке. По его словам, в числе этих людей больше сотни детей.

«Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет», — подчеркнул он.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».