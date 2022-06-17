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Шольц назвал ключевое условие для снятия антироссийских санкций. Спецоперация на Украине 17 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости
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Союзные войска продолжают оттеснять украинских боевиков и освобождать населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик. Атака со стороны националистов не прекращается — огонь из артиллерии они открывают по жилым районам ДНР и ЛНР, под ударом вновь центр Донецка и спальные районы города. Сегодня утром ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 17 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:23
Песков: антироссийские санкции, связанные с транспортировкой продовольствия, привели к сокращению более чем на 40% всех поставок.
Сегодня, 09:23
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию, но для этого должны быть созданы условия.
Сегодня, 09:05
«Известия» побывали на приеме российских военных медиков в Харьковской области. Своих медиков в больницах почти не осталось, а вот потребность в них растет, особенно когда речь идет о хирургии.
Сегодня, 09:03
Президент США Джо Байден заявил, что при принятии решения о санкциях против России руководствовался тем, что будет лучше для его страны. Он считает, что если не принимать меры в отношении России, то это приведет к «хаосу в Европе». В 2023 году США намерены увеличить военные расходы на $45 млрд.
Сегодня, 09:02
Российская дочка Google подала заявление о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке суда.
Сегодня, 08:57
ВСУ обстреляли пограничное село Гордеевка в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла.
Сегодня, 08:44
Еврокомиссия (ЕК) сегодня, 17 июня, планирует рекомендовать предоставить Украине, Грузии и Молдавии статус стран—кандидатов на членство в Евросоюз (ЕС), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это решение будет принято при выполнении странами ряда условий. По данным агентства, ЕК должна озвучить Украине и Молдавии условия, касающиеся «верховенства права, справедливости и борьбы с коррупцией». С чем они будут связаны требования для Грузии, не уточняется.
Сегодня, 08:41
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не достигнет «взаимоприемлемого мирного соглашения» с Киевом. «А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама... Это не может и не намерен предписывать им [украинцам] никто в Европе», — сказал Шольц в эфире телеканала ARD.
Сегодня, 08:38
Страны ЕС и США, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведь именно они (США и ЕС. — Ред.) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли», — указал он в беседе с «РИА Новости».
Сегодня, 08:36
В Германии рассказали о непубличной попытке убедить Зеленского договориться с РФ. Как сообщает издание Die Welt, прибывшие на Украину лидеры трех европейских стран «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
Сегодня, 08:26
«Известия» показали работу боевых вертолетов «Аллигатор» в Донбассе. Вертолет Ка-52 может совершать взлеты и посадку при сильном боковом встречном ветре, спожет сесть на любую площадку.
Сегодня, 08:24
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал «враждебным» отношение Евросоюза к России. По его словам, возможное вступление Украины в ЕС не отвечает российским интересам.
Сегодня, 07:57
Ожидаемые Киевом поставки вооружений из западных стран не смогут внести перелом в ход специальной военной операции на Украине, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Они отмечают, что обещанные США ракетные системы HIMARS не будут угрожать и Крымскому мосту, который украинские политики и военные последнее время стали называть «целью номер один». Все подробности — в нашем материале: «Что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост».
Сегодня, 07:56
Актуальная карта спецоперации на Украине:
Сегодня, 07:52
Сегодня, 07:51
В селе Железный Порт Херсонской области был обнаружен схрон с иностранным оружием, производства НАТО, сообщили «Известиям» местные силовые структуры.
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