Шольц назвал ключевое условие для снятия антироссийских санкций. Спецоперация на Украине 17 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция



Песков: антироссийские санкции, связанные с транспортировкой продовольствия, привели к сокращению более чем на 40% всех поставок.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию, но для этого должны быть созданы условия.



«Известия» побывали на приеме российских военных медиков в Харьковской области. Своих медиков в больницах почти не осталось, а вот потребность в них растет, особенно когда речь идет о хирургии.



Президент США Джо Байден заявил, что при принятии решения о санкциях против России руководствовался тем, что будет лучше для его страны. Он считает, что если не принимать меры в отношении России, то это приведет к «хаосу в Европе». В 2023 году США намерены увеличить военные расходы на $45 млрд.



Российская дочка Google подала заявление о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке суда.



ВСУ обстреляли пограничное село Гордеевка в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла.



Еврокомиссия (ЕК) сегодня, 17 июня, планирует рекомендовать предоставить Украине, Грузии и Молдавии статус стран—кандидатов на членство в Евросоюз (ЕС), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это решение будет принято при выполнении странами ряда условий. По данным агентства, ЕК должна озвучить Украине и Молдавии условия, касающиеся «верховенства права, справедливости и борьбы с коррупцией». С чем они будут связаны требования для Грузии, не уточняется.



Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не достигнет «взаимоприемлемого мирного соглашения» с Киевом. «А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама... Это не может и не намерен предписывать им [украинцам] никто в Европе», — сказал Шольц в эфире телеканала ARD.



Страны ЕС и США, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведь именно они (США и ЕС. — Ред.) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли», — указал он в беседе с «РИА Новости».



В Германии рассказали о непубличной попытке убедить Зеленского договориться с РФ. Как сообщает издание Die Welt, прибывшие на Украину лидеры трех европейских стран «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.



«Известия» показали работу боевых вертолетов «Аллигатор» в Донбассе. Вертолет Ка-52 может совершать взлеты и посадку при сильном боковом встречном ветре, спожет сесть на любую площадку.



Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал «враждебным» отношение Евросоюза к России. По его словам, возможное вступление Украины в ЕС не отвечает российским интересам.



Ожидаемые Киевом поставки вооружений из западных стран не смогут внести перелом в ход специальной военной операции на Украине, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Они отмечают, что обещанные США ракетные системы HIMARS не будут угрожать и Крымскому мосту, который украинские политики и военные последнее время стали называть «целью номер один». Все подробности — в нашем материале: «Что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост»



Актуальная карта спецоперации на Украине:



