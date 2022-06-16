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Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»

«Известия» побывали в Северодонецке, где продолжаются бои за промышленную зону города
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Из освобождённых районов Северодонецка продолжается эвакуация мирного населения. 15 июня здесь сорвалась попытка организации «зелёного коридора» с завода «Азот». Местные рассказывают, мирные жители спрятались на предприятии от обстрелов, и теперь их не выпускают оттуда националисты. Насколько пострадал важнейший город, за который продолжаются упорные бои, и каковы сегодня настроения его жителей — в репортаже «Известий».

Без тишины

Режим тишины должен был начаться в 8 часов утра 15 июня. Но уже в первые минуты девятого на подъезде к Северодонецку во влажном воздухе была хорошо слышна работа артиллерии и даже выстрелы реактивных установок залпового огня.

Дорога в Северодонецк со стороны Старобельска стала относительно безопасной считанные дни назад. Но на ней всё ещё есть зоны, простреливаемые украинской артиллерией. Несколько раз за время пути слышим свист мин и последующие за ним недалёкие разрывы.

На скорости выходя из опасной зоны, наша машина пробивает колесо на одном из осколков. Под неизбежные в таких случаях шуточки о пит-стопе в «Формуле-1», водитель в действительно рекордные сроки ставит запаску, уложившись в несколько минут. Для него это уже не первый такой опыт на суровых дорогах «треугольника» Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.

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Военнослужащий НМ ЛНР на одной из улиц Северодонецка

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Ровно посередине между Северодонецком и соседним посёлком Боровское видим следы одного из безвестных боевых эпизодов операции штурма города. Вдоль дороги застыли искорёженные, уже начавшие ржаветь обломки четырёх или пяти боевых машин пехоты, часть — с сорванными внутренними взрывами башнями. Принадлежность техники определить не представляется возможным.

Ближе к городу попадается не менее десятка уничтоженных гражданских легковушек и микроавтобусов. На некоторых из них отчётливо видны крупные буквы Z. Такой опознавательный знак часто наносят беженцы. Одну из машин хозяева попытались укрыть от обстрела, припарковав внутри кирпичной автобусной остановки, но и это не помогло. Судьба пассажиров иссечённого осколками авто неизвестна.

Обширные лесопосадки вокруг города были ареной ожесточённых маневренных боёв групп пехоты, по ним долго работала артиллерия с обеих сторон. Многие деревья переломлены осколками, в подлеске бушевали низовые пожары, обуглившие стволы и погубившие молодые сосны.

В жилых кварталах города присутствия противника уже не чувствуется. Украинские вооружённые формирования отступили из них в обширную промзону завода «Азот», которая занимает чуть меньше половины территории населённого пункта и бои продолжаются уже за неё.

Стремительный штурм городских районов, занявший считанные дни, спас их от стирания с лица земли. Некоторые многоэтажки почти не пострадали, лишившись лишь части оконных стёкол. Другие повреждены не сильно, есть уцелевшие дома и в частном секторе. Но сейчас эти жилища и их обитатели страдают от регулярных обстрелов с украинской стороны.

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Мирные жители готовятся к эвакуации из Северодонецка

Фото: ТАСС/Александр Река

— Иногда прилетает и сюда, — комментируют организовывающие эвакуацию на улице Гагарина бойцы ЛНР. В этом скоро убеждаемся лично, слушая немногочисленные, но довольно близкие разрывы снарядов. На большем отдалении появляются и характерные звуки прилёта пакета «Градов».

Сорванные договорённости

Вывод мирного населения с «Азота» полностью сорван противником. Со своей стороны мы сделали всё, что смогли, организовали коридор через весь город, — заявил начальник гарнизонной службы корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин. — Но украинцы сначала открыли огонь из стрелкового оружия, потом начал работать миномёт, а затем в 8.20 – 8.30 подключился танк и артустановка «Нона». Огонь вёлся по тому району, где мы должны были встречать людей с завода. ВФУ подняли две «птички» для корректировки, начали разрушать здания.

По словам Александра Никишина, утром 15 июня, ещё до официального открытия «зелёного коридора», с территории завода вышел пожилой мужчина. Он отпросился у националистов в расположенный неподалёку свой дом якобы за необходимыми вещами, а сам добрался до бойцов ЛНР. По его словам, с ним в одном из бункеров на заводе находилось 70-75 мирных жителей. Ни о каком коридоре для выхода их не оповещали. Возвращаться на завод, чтобы проинформировать оставшихся, пенсионер не решился, опасаясь, что обратно его не отпустят.

Сейчас на заводе постоянно живут около сотни работников вместе с семьями, — рассказывает местная жительница Валентина Ивановна. — Они всё ещё обеспечивают работу предприятия «Азот». Если некоторые непрерывные процессы там остановить, то мы завод уже запустить не сможем. После начала обстрелов туда, в хорошие бомбоубежища, перебрались и люди с соседних домов. А теперь их не отпускают украинцы.

Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуируют жителей из домов, непосредственно прилегающих к границам промзоны. Их переправляют в более безопасные места, а затем и вывозят из города.

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Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода "Азот" домов в Северодонецке

Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода "Азот" домов в Северодонецке

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Велосипед выживания

В Северодонецке, несмотря на регулярно прилетающие со стороны Украины снаряды и мины, всё ещё немало людей. Они кучкуются у подъездов обесточенных, лишенных всех привычных коммунальных удобств и повреждённых домов, но уезжать не торопятся.

— Готовим еду, проблем с ней сейчас нет, нам помогают, — говорит одна из жительниц.

По городу иногда проезжают автомобили, но это опасно. Многие улицы прямые и упираются в контролируемую украинскими силами промзону. Оттуда они простреливаются на большом протяжении.

Вместо машин здесь в цене велосипеды. На лавочке неподалёку от пункта эвакуации прикреплён большой рукописный плакат «Куплю велосипед». Не требующий бензина транспорт позволяет быстрее и безопаснее передвигаться по городу. На нём перевозят бутыли с водой. Волонтёры доставляют на них «гуманитарку» к группам людей в убежищах. Торчат они и из багажников некоторых автомобилей. На двухколёсного водители пересаживаются там, где опасно ехать на машине.

В городе ещё 12-14 тысяч человек осталось, а мы за прошедшую неделю вывезли не меньше тысячи, — рассказывает Александр Никишин. — Каждый день отправляем не меньше четырёх армейских «КАМазов» с беженцами. А за ними обычно пристраиваются и по несколько частных машин.

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Мирные жители в Северодонецке

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

При нас в поданный грузовик быстро грузится очередная партия из трёх десятков женщин, детей и стариков с вещами. Они отравляются в сторону Старобельска. Но очень многие уезжать не хотят в надежде на скорое полное освобождение города и прекращение его обстрелов со стороны украинских сил.

Представители Народной милиции ЛНР заявили нам, что попытки договориться украинской стороной о «зелёном коридоре» и выводе гражданских жителей с территории «Азота» в ближайшие дни продолжатся.

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