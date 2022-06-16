Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»

Из освобождённых районов Северодонецка продолжается эвакуация мирного населения. 15 июня здесь сорвалась попытка организации «зелёного коридора» с завода «Азот». Местные рассказывают, мирные жители спрятались на предприятии от обстрелов, и теперь их не выпускают оттуда националисты. Насколько пострадал важнейший город, за который продолжаются упорные бои, и каковы сегодня настроения его жителей — в репортаже «Известий».

Без тишины

Режим тишины должен был начаться в 8 часов утра 15 июня. Но уже в первые минуты девятого на подъезде к Северодонецку во влажном воздухе была хорошо слышна работа артиллерии и даже выстрелы реактивных установок залпового огня.

Дорога в Северодонецк со стороны Старобельска стала относительно безопасной считанные дни назад. Но на ней всё ещё есть зоны, простреливаемые украинской артиллерией . Несколько раз за время пути слышим свист мин и последующие за ним недалёкие разрывы.

На скорости выходя из опасной зоны, наша машина пробивает колесо на одном из осколков. Под неизбежные в таких случаях шуточки о пит-стопе в «Формуле-1», водитель в действительно рекордные сроки ставит запаску, уложившись в несколько минут. Для него это уже не первый такой опыт на суровых дорогах «треугольника» Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.

выходные данные1 Военнослужащий НМ ЛНР на одной из улиц Северодонецка Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Ровно посередине между Северодонецком и соседним посёлком Боровское видим следы одного из безвестных боевых эпизодов операции штурма города. Вдоль дороги застыли искорёженные, уже начавшие ржаветь обломки четырёх или пяти боевых машин пехоты, часть — с сорванными внутренними взрывами башнями. Принадлежность техники определить не представляется возможным.

Ближе к городу попадается не менее десятка уничтоженных гражданских легковушек и микроавтобусов. На некоторых из них отчётливо видны крупные буквы Z. Такой опознавательный знак часто наносят беженцы. Одну из машин хозяева попытались укрыть от обстрела, припарковав внутри кирпичной автобусной остановки, но и это не помогло. Судьба пассажиров иссечённого осколками авто неизвестна.

Обширные лесопосадки вокруг города были ареной ожесточённых маневренных боёв групп пехоты, по ним долго работала артиллерия с обеих сторон. Многие деревья переломлены осколками, в подлеске бушевали низовые пожары, обуглившие стволы и погубившие молодые сосны.

В жилых кварталах города присутствия противника уже не чувствуется. Украинские вооружённые формирования отступили из них в обширную промзону завода «Азот», которая занимает чуть меньше половины территории населённого пункта и бои продолжаются уже за неё.

Стремительный штурм городских районов, занявший считанные дни, спас их от стирания с лица земли. Некоторые многоэтажки почти не пострадали, лишившись лишь части оконных стёкол. Другие повреждены не сильно, есть уцелевшие дома и в частном секторе. Но сейчас эти жилища и их обитатели страдают от регулярных обстрелов с украинской стороны.

выходные данные Мирные жители готовятся к эвакуации из Северодонецка Фото: ТАСС/Александр Река

— Иногда прилетает и сюда, — комментируют организовывающие эвакуацию на улице Гагарина бойцы ЛНР. В этом скоро убеждаемся лично, слушая немногочисленные, но довольно близкие разрывы снарядов. На большем отдалении появляются и характерные звуки прилёта пакета «Градов».

Сорванные договорённости

— Вывод мирного населения с «Азота» полностью сорван противником. Со своей стороны мы сделали всё, что смогли, организовали коридор через весь город, — заявил начальник гарнизонной службы корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин. — Но украинцы сначала открыли огонь из стрелкового оружия, потом начал работать миномёт, а затем в 8.20 – 8.30 подключился танк и артустановка «Нона». Огонь вёлся по тому району, где мы должны были встречать людей с завода. ВФУ подняли две «птички» для корректировки, начали разрушать здания.

По словам Александра Никишина, утром 15 июня, ещё до официального открытия «зелёного коридора», с территории завода вышел пожилой мужчина. Он отпросился у националистов в расположенный неподалёку свой дом якобы за необходимыми вещами, а сам добрался до бойцов ЛНР. По его словам, с ним в одном из бункеров на заводе находилось 70-75 мирных жителей. Ни о каком коридоре для выхода их не оповещали. Возвращаться на завод, чтобы проинформировать оставшихся, пенсионер не решился, опасаясь, что обратно его не отпустят.

— Сейчас на заводе постоянно живут около сотни работников вместе с семьями, — рассказывает местная жительница Валентина Ивановна. — Они всё ещё обеспечивают работу предприятия «Азот». Если некоторые непрерывные процессы там остановить, то мы завод уже запустить не сможем. После начала обстрелов туда, в хорошие бомбоубежища, перебрались и люди с соседних домов. А теперь их не отпускают украинцы.

Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуируют жителей из домов, непосредственно прилегающих к границам промзоны. Их переправляют в более безопасные места, а затем и вывозят из города.

выходные данные3 Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода "Азот" домов в Северодонецке Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Велосипед выживания

В Северодонецке, несмотря на регулярно прилетающие со стороны Украины снаряды и мины, всё ещё немало людей. Они кучкуются у подъездов обесточенных, лишенных всех привычных коммунальных удобств и повреждённых домов, но уезжать не торопятся.

— Готовим еду, проблем с ней сейчас нет, нам помогают, — говорит одна из жительниц.

По городу иногда проезжают автомобили, но это опасно. Многие улицы прямые и упираются в контролируемую украинскими силами промзону. Оттуда они простреливаются на большом протяжении.

Вместо машин здесь в цене велосипеды. На лавочке неподалёку от пункта эвакуации прикреплён большой рукописный плакат «Куплю велосипед». Не требующий бензина транспорт позволяет быстрее и безопаснее передвигаться по городу. На нём перевозят бутыли с водой. Волонтёры доставляют на них «гуманитарку» к группам людей в убежищах. Торчат они и из багажников некоторых автомобилей. На двухколёсного водители пересаживаются там, где опасно ехать на машине.

— В городе ещё 12-14 тысяч человек осталось, а мы за прошедшую неделю вывезли не меньше тысячи, — рассказывает Александр Никишин . — Каждый день отправляем не меньше четырёх армейских «КАМазов» с беженцами. А за ними обычно пристраиваются и по несколько частных машин.

выходные данные2 Мирные жители в Северодонецке Фото: РИА Новости/Максим Захаров

При нас в поданный грузовик быстро грузится очередная партия из трёх десятков женщин, детей и стариков с вещами. Они отравляются в сторону Старобельска. Но очень многие уезжать не хотят в надежде на скорое полное освобождение города и прекращение его обстрелов со стороны украинских сил.