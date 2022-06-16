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Украинские боевики обстреляли Макеевку в ДНР

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Украинские боевики ранним утром четверга, 16 июня, обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 3:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 4:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (поселок Землянки): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Накануне в результате обстрелов Макеевки погибла женщина 1954 года рождения, еще одна женщина 1975 года рождения была ранена.

14 июня при обстреле украинскими боевиками Кирилловки в Волновахском районе ДНР погибла мирная жительница.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что количество жертв среди гражданских лиц в результате обстрела Донецка составляет 37 человек: четыре погибших и 33 раненых.

13 июня украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы. Также боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка. Кроме того, шесть ракет из этой системы было выпущено по населенному пункту Минеральное.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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