Макрон, Драги и Шольц прибыли в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев. Об этом в четверг, 16 июня, сообщило France 24.

Лидеры трех европейских стран прибыли в столицу Украины с рабочим визитом. По данным СМИ, они планируют встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

Ранее Макрон, Драги и Шольц выехали на поезде из Польши и пересекли границу с Украиной. СМИ распространили снимок, на котором все трое политиков сидят в одном вагоне.

В четверг министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон заявил, что трио лидеров обсудит с Зеленским помощь Украине, в том числе вооруженную. Также на повестке дня вступление Украины в Евросоюз.

«В первую очередь этот визит призван подтвердить нашу поддержку Украине. Лидеры обсудят нужды Украины, помощь ей, в том числе вооружения, а также среди других тем — перспектива Украины в ЕС, что будет также обсуждаться на саммите ЕС», — сказал Бон в эфире France Info.

О том, что Макрон, Шольц и Драги планируют посетить Киев, стало известно 11 июня. Как отмечали источники в украинских и французских правительственных кругах, Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу совместного визита. Идея взять с собой Драги принадлежит французской стороне.

3 мая Шольц сообщил о своем отказе ехать на Украину, после того как киевские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда же в его адрес прозвучало оскорбление посла Украины в Германии Мельника, который назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова он впоследствии отказался.