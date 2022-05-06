Посол Украины в ФРГ отказался извиняться за оскорбление Шольца

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбления канцлера Германии Олафа Шольца.

«Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. <…> Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам <…>, чтобы спасти людей», — высказался Мельник в пятницу, 6 мая, в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

2 мая канцлер Германии в беседе с каналом ZDF заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского в посещении страны федеральному президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру — это препятствие для визита в Киев самого Шольца. По мнению политика, подобное решение «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив посетить им Киев в обозримом будущем.

В ответ на это на следующий день Мельник обозвал Шольца обиженной ливерной колбасой.

4 мая депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать Мельника из Германии за острое высказывание. По словам эксперта, подобное поведение не коррелируется с дипломатической деятельностью.

Позже в этот день директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов объяснил поведение посла Украины. Специалист назвал это «особой формой унижения», в случае если Германия закроет глаза на высказывание.