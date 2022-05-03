Шольц назвал отказ Киева Штайнмайеру препятствием своему визиту на Украину

Отказ президента Украины Владимира Зеленского в посещении страны его коллеге из ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру — это препятствие для визита в Киев для канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он рассказал 2 мая в беседе с каналом ZDF.

«Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту [Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру] нельзя приезжать», — поделился Шольц в интервью.

По мнению политика, подобное решение «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив Шольца посетить Киев в обозримом будущем.

12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. Подобное решение украинские власти приняли несмотря на готовность президента ФРГ к диалогу, подчеркнул Штайнмайер.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.