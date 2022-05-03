Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил об отсутствии проведений ВСУ операций на территории РФ
Экономика
Берлин рекомендовал немцам обеспечить себя запасами продуктов и лекарств
Мир
Псаки заявила о рассмотрении возможности ускорения производства Javelin и Stinger
Экономика
Прага выразила нежелание платить за газ в рублях
Мир
Пентагон назвал преждевременными гарантии безопасности Швеции и Финляндии
Мир
США высказались за сохранение политики открытых дверей в НАТО
Мир
Белый дом согласился со словами РФ о недопустимости ядерной войны
Спорт
РФС не согласился с решением УЕФА отстранить российские клубы и сборные
Мир
МО заявило об удерживании националистами гражданских в больнице под Харьковом
Мир
Шольц назвал примирение России и Украины единственным условием снятия санкций
Экономика
В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа

Шольц назвал отказ Киева Штайнмайеру препятствием своему визиту на Украину

Шольц заявил, что его поездке на Украину препятствует отказ принимать Штайнмайера в Киеве
0
Олаф Шольц
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ президента Украины Владимира Зеленского в посещении страны его коллеге из ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру — это препятствие для визита в Киев для канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он рассказал 2 мая в беседе с каналом ZDF.

Танки шон: грозит ли Шольцу отставка из-за отказа поставлять Киеву тяжелое оружие
Партия ХДС, которую возглавляла Меркель, хочет пошатнуть правящую коалицию

«Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту [Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру] нельзя приезжать», — поделился Шольц в интервью.

По мнению политика, подобное решение «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив Шольца посетить Киев в обозримом будущем.

12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. Подобное решение украинские власти приняли несмотря на готовность президента ФРГ к диалогу, подчеркнул Штайнмайер.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022