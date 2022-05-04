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В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца

В бундестаге потребовали выслать посла Украины Мельника за оскорбление Шольца
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Депутат бундестага Севим Дагдален возмутилась словами посла Украины в Германии Андрея Мельника и потребовала выслать его из страны после того, как дипломат обозвал федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

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«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала политик в Twitter 4 мая.

Неуместным и неразумным назвал тон Мельника и заместитель председателя фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул. По его словам, выражения посла не способствуют усилению солидарности с Украиной.

«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», — подчеркнул Вадефул.

За канцлера своей страны заступился и вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки.

«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать», — заявил он.

Оскорбление Мельника в адрес канцлера ФРГ прозвучало 3 мая в ответ на заявление Шольца не ехать в Киев после того, как украинские власти не пустили туда президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Шольц в беседе с каналом ZDF 2 мая заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского в посещении страны Штайнмайеру — это препятствие для визита в Киев самого Шольца. По мнению политика, подобное решение «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив посетить им Киев в обозримом будущем.

Ранее, 12 апреля, Штайнмайер заявил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. Подобное решение украинские власти приняли, несмотря на готовность президента ФРГ к диалогу, подчеркнул Штайнмайер.

До этого, 3 апреля, посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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