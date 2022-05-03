В ФРГ выразили недоумение оскорблением Шольца со стороны посла Украины

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник сравнил 3 мая канцлера ФРГ Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» в ответ на заявление канцлера не ехать в Киев после того, как украинские власти не пустили туда президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Leberwurst — в переводе на русский «оскорбленная колбаса», как и было сказано послом Украины в Германии. Эти слова Андрея Мельника и растиражировали едва ли не все немецкие СМИ. И даже редакция Spiegel назвала это насмешкой.

Можно сколько угодно ссылаться, что в этой явно не дипломатичной оценке используется старая немецкая идиома, что-то вроде русских поговорок «на обиженных воду возят», «не стоит дуться», «только без обид». Но факт остается фактом: Олафа Шольца назвали колбасой. И вот за что: канцлер признал, что не посещает Киев в знак солидарности с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером, которого украинские власти умудрились не пустить в страну за пророссийскую позицию.

«Так не пойдет: от нашей страны получают столько военной помощи, финансовой, которая нужна для гарантий безопасности Украины, которые важны в будущем, а говорят, что президент не может приехать», — недоумевал канцлер.

И после этих слов теперь и Шольц рискует прослыть не только обиженной «ливерной колбасой», но и персоной нон грата на Украине. И для части немцев это уже больше, чем просто дипломатический скандал. Это повод в самом деле оскорбиться.

«Украинский посол уже оскорблял немецкий народ. Новое оскорбление в адрес нашего канцлера Олафа Шольца, которого он назвал обиженной ливерной колбасой, просто возмутительное. Этого человека надо выдворить из страны или вызвать в МИД», — заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

Канцлер и без того под огнем критики: после всех согласований в министерствах и даже одобрений в бундестаге только у него хватило рассудка все-таки отказать Украине в тяжелом вооружении, назвав эти поставки слишком поспешными. А если вспомнить, что делал для Украины лично Штайнмайер, на каждой «нормандской четверке» он пытался выдумать хоть какую-то формулу, чтобы сдвинуть минский процесс с мертвой точки.

«Такие высказывания просто неприемлемы. При том что официальный Берлин остается главным союзником режима в Киеве. И когда украинцы не хотят пускать к себе в страну президента Германии, они просто отвешивают оплеуху всем немцам. Я тоже не понимаю, почему Германия до сих пор не выкинула этого посла из страны», — выразил мнение политолог Эйке Хамер.

В ответ на многолетние усилия Украина показала хамство. Это становится новой национальной политикой страны за рубежом. В том числе благодаря украинским беженцам, которые устраивают погромы и уличные бои, стоит им только услышать в Германии и в целом в Европе русскую речь.

Ранее канцлер ФРГ Шольц заявил, что не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. В тот же день президент Германии подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По словам Штайнмайера, такое решение в Киеве приняли несмотря на его готовность к диалогу.

3 апреля Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении главы государства к Москве.

В ответ на это Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.