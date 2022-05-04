Политолог объяснил поведение посла Украины в Германии Мельника

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в среду, 4 мая, в беседе с «Известиями» объяснил поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Ранее в этот день депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать Мельника из Германии после того, как дипломат обозвал федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

По словам эксперта, подобное поведение не коррелируется с дипломатической деятельностью.



«Если ФРГ оставит его в качестве представителя Украины, то можно говорить, что нет никакого немецкого государства <...> Это особая форма унижения: Германия колеблется между коллективным западом и собственными национальными интересами», — подчеркнул Мартынов.

Оскорбление Мельника в адрес канцлера ФРГ прозвучало 3 мая в ответ на заявление Шольца не ехать в Киев после того, как украинские власти не пустили туда президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Шольц в беседе с каналом ZDF 2 мая заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского в посещении страны Штайнмайеру — это препятствие для визита в Киев самого Шольца. По мнению политика, подобное решение «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив посетить им Киев в обозримом будущем.

Ранее, 12 апреля, Штайнмайер заявил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. Подобное решение украинские власти приняли, несмотря на готовность президента ФРГ к диалогу, подчеркнул Штайнмайер.

До этого, 3 апреля, посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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