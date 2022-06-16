Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли с рабочим визитом на Украину. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает итальянский телеканал RaiNews24.

Европейские лидеры прибыли на Украину на поезде, что подтверждает опубликованная на сайте телеканала фотография.

13 июня газета La Stampa отметила, что европейские лидеры посетят украинскую столицу с «конкретным планом поездки». По данным издания, политики прибудут на Украину в преддверии саммита «большой семерки», который запланирован на конец июня.

О том, что Шольц, Макрон и Драги планируют в июне посетить Киев, стало известно 11 июня. Как отмечали источники в украинских и французских правительственных кругах, Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу совместного визита. А идея взять с собой Драги принадлежит французской стороне.

При этом еще 3 мая Шольц сообщил о своем отказе ехать на Украину, после того как киевские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда же в его адрес прозвучало оскорбление посла Украины в Германии Мельника, который назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова он впоследствии отказался.