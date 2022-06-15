CNN сообщил о предпочтении ВСУ не использовать западное оружие

Военные Украины не используют незнакомые западные системы, а вместо них предпочитают коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, которые более удобны в использовании. Об этом сообщил в среду, 15 июня, CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По информации телеканала, проблема заключается в том, что перевод украинских военных на западные системы, которые соответствуют стандартам НАТО, проходит тяжело. Так как для этого необходимо обучить солдат этим системам, что требует времени и уводит бойцов с поля боя.

При этом в сообщении также делается акцент на том, что официальные лица США заявляют: западное оружие по-прежнему поступает на передовую. Однако местные сообщения говорят о нехватке оружия.

Также должностные лица отмечают, что Западу трудно судить о действиях Киева отчасти потому, что украинские власти раскрывают не все данные.

Кроме того, как отмечается, официальные лица признали, что у США нет четкого представления о том, куда идет западное оружие или насколько эффективно оно используется, после того как оно пересекает границу с Украиной, что затрудняет прогнозы разведки о боевых действиях и принятие политических решений о том, как и когда пополнить запасы Украины.

Накануне российские военные показали трофейное оружие, брошенное подразделениями ВСУ. Отмечается, что военнослужащие РФ всё чаще стали замечать, что украинские боевики оставляют оружие, завезенное западными странами.

7 июня редактор британского журнала The Economist Шашанк Джоши рассказал, что вся артиллерия, которую Запад поставляет Украине, быстро выходит из строя на поле боя. Он также заявил, что Украина поглощает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».