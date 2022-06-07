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Редактор The Economist заявил о потере ВСУ большого числа иностранной артиллерии

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Фото: Global Look Press/Louai Barakat
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Вся артиллерия, которую Запад поставляет Украине, быстро выходит из строя на поле боя, а также из-за плохого обслуживания. Об этом редактор британского журнала The Economist Шашанк Джоши рассказал в Twitter.

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«Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять в Польшу для ремонта… Украина поглощает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали…», — приводятся его слова на сайте kp.ru.

Подобное развитие событий довольно предсказуемо. Помимо того, что американские гаубицы гораздо менее выносливы, чем российские, Украине дали только оружие, а не запчасти к нему. Кроме этого, в украинских вооруженных формированиях отсутствуют специалисты, которые могли бы качественно обслуживать артиллерию, пишет Pravda.Ru.

При этом редактор утверждает, что украинские военные быстро осваивают западное оборудование, но проблемы с его эксплуатацией сводят на нет все усилия иностранных инструкторов.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска используют поставленное Киеву американское вооружение, в частности гаубицы М777, для обстрелов жилых кварталов ДНР, сообщает телеканал «Звезда».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путинподписал соответствующий указ.

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