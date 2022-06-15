Антонов назвал заявления Пентагона о HIMARS подтверждением курса США на эскалацию

Заявления о поставках Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.

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