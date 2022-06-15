Антонов уличил США в нежелании замечать зверства националистов Украины в ДНР

Соединенные Штаты Америки настолько «ослеплены» идеей победы над Россией посредством Украины, что предпочитают игнорировать последствия поставок Киеву оружия западного производства, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMMARS, а именно обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 14 июня, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил о гибели мирных жителей, попадании снарядов по роддому, городскому рынку, жилым районам Донецка в результате действий националистов.

«Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем Соединенные Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

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