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СКР проверит слова угрожавшего взорвать Крымский мост генерала ВСУ

Следственный комитет России даст оценку словам генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Следственный комитет России (СКР) даст правовую оценку словам генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, заявившего о намерении уничтожить Крымский мост.

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«Следователи Следственного комитета дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту», — сообщили в пресс-службе СК 17 июня.

15 июня Марченко заявил украинским СМИ, что для ВСУ мост между Крымом и основной частью России является «целью номер один».

«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — предостерег генерал.

Выбор моста в качестве возможной цели поражения он объяснил тем, что российская армия использует его для подтягивания резервов.

Кроме того, главное управление разведки минобороны Украины сообщило о получении подробной технической документации Крымского моста. Оно опубликовало презентацию, в которой, как сообщается, содержится вся информация об инфраструктуре сооружения.

В Кремле заявили, что уже не раз слышали об угрозах подрыва Крымского моста, однако он находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что угрозы украинской стороны «взяты на заметку».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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