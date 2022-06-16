Лавров прокомментировал угрозу Киева ударить по Крымскому мосту

Россия взяла «на заметку» угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 16 июня.

«Вы знаете, у нас армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает», — сказал он в эфире телеканала НТВ .

Лавров подчеркнул, что убежден, вероятные планы украинской стороны по подрыву объекта «потерпят крах».

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко 15 июня заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны. Он отметил, что его выбор как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов».

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз, и Кремль принимает этот факт во внимание. При этом, по его словам, Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил РФ.

Ранее, 6 мая, представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш рассказал, что Украина планировала нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. До этого, 21 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев намерен подвергнуть ракетному обстрелу сооружение, по которому Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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