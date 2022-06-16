Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Лавров прокомментировал угрозу Киева ударить по Крымскому мосту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия взяла «на заметку» угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 16 июня.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Вы знаете, у нас армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает», — сказал он в эфире телеканала НТВ .

Лавров подчеркнул, что убежден, вероятные планы украинской стороны по подрыву объекта «потерпят крах».

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко 15 июня заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны. Он отметил, что его выбор как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов».

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз, и Кремль принимает этот факт во внимание. При этом, по его словам, Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил РФ.

Ранее, 6 мая, представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш рассказал, что Украина планировала нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. До этого, 21 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев намерен подвергнуть ракетному обстрелу сооружение, по которому Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022