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Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

Разведка Украины заявила о получении подробной техдокументации Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинская разведка 16 июня заявила, что получила подробную техническую документацию по Крымскому мосту.

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«Получена подробная техническая документация Крымского моста», — говорится в сообщении на странице главного управления разведки минобороны Украины в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Также ведомство опубликовало презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». Отмечается, что в ней содержится информация о всей инфраструктуре комплекса.

Накануне генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов со стороны украинских сил. Он отметил, что его выбор как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что мост является «путем подтягивания резервов».

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия взяла «на заметку» угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста. Он также выразил уверенность, что вероятные планы украинской стороны по подрыву объекта «потерпят крах».

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угрозы ударить по мосту от Киева поступают уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание. Песков подчеркнул, что военная безопасность моста полностью обеспечена.

Ранее, 6 мая, представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш рассказал, что Украина планировала нанести удар по Крымскому мосту 9 мая.

22 апреля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что Киеву не следует угрожать России ударами по ее территории, в том числе по Крымскому мосту, поскольку это повлечет за собой ответные меры.

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