ВСУ обстреляли Донецк натовским оружием. Спецоперация 20 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Донецк обстреливают прямо сейчас – еще пять снарядов калибра 155 мм прилетели в Киевский район города, сообщают в ДНР.
Механизм, обеспечивавший стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас практически не работает, власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням в 70-80 рублей за доллар, заявил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
За сутки территория ДНР была обстреляна украинскими войсками 41 раз, погибли три мирных жителя, шестеро ранены, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк: в 8.40 по Киевскому району города выпустили еще пять снарядов «натовского» калибра 155 мм, сообщают в ДНР.
В результате обстрелов территории ЛНР «Точкой-У» и «Ураганами» в воскресенье повреждены две школы, детсад, ДК и около 40 домов, сообщает представительство республики в СЦКК.
Публикуем кадры боевой работы артиллерийского подразделения ВС РФ в ходе СВО.
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщает, что от украинских формирований освобожден поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка.
В ДНР также сообщают, что в результате обстрела Макеевки погиб мирный житель, еще двое ранены.
В представительстве ДНР в СЦКК подчеркнули, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра.
ВСУ снова нанесли удар по Донецку – под обстрел попали Киевский и Куйбышевский районы.
Корреспонденты «Известий» рассказали
, какое западное оружие используют украинские боевики для обстрелов городов Донбасса и борьбы против подразделений ДНР и ЛНР.
А Минобороны снова рассказало о новых подвигах российских военнослужащих: ефрейтора Дениса Денисова, рядового Дмитрия Кадырова и ефрейтора Сергея Клемиса.
Также рассказываем о гуманитарной операции, которую проводит Россия в Донбассе – военный обозреватель «Известий» побывал
в городе Счастье и рассказал, как там налаживается мирная жизнь.
Съемочная группа «Известий» показала кадры боевой работы истребителей Су-34, которые уничтожают артиллерию, укрепрайоны ВСУ и другие цели.
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Суземка. В результате удара повреждена инфраструктура. Один человек пострадал – сотрудник РЭС, у которого легкое осколочное ранение. Также в поселке повреждены жилые здания.
В то же время Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР успешно развивают наступление, в том числе на Северодонецком направлении. Освобожден поселок Метелкино в пригороде Северодонецка, украинские силы в районе Лисичанска начали самовольно бросать позиции, а высокоточные ракетные удары ВС России уничтожают эшелоны с техникой и позиции ВФУ. Об одном из таких успешных ударов и в целом о ситуации в Донбассе – в материале
«Известий».
В выходные Донецк подвергся мощным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. О том, как ДНР пережил новую волну обстрелов, рассказал
накануне специальный корреспондент «Известий».