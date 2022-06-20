ВСУ обстреляли Донецк натовским оружием. Спецоперация 20 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Продолжается специальная военная операция России на Украине. На фоне успешных действий российских войск и подразделений ЛНР и ДНР в Донбассе украинские силовики продолжают массированные обстрелы Донецка, активно применяя западное вооружение. В то же время освобожденные населенные пункты возвращаются к жизни. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 18 июня 2022 года.