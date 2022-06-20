Российская Федерация проводит в республиках Донбасса уникальную гуманитарную операцию. За пять месяцев в Луганской Народной Республике (ЛНР) к мирной жизни вернулись десятки освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов. При поддержке России в Донбассе строят новые больницы и восстанавливают дороги. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в городе Счастье , который за восемь лет Украина превратила в оборонительный район, и увидел, как там налаживается мирная жизнь . А также стал свидетелем строительства госпиталя, который российское Минобороны возводит для жителей Луганской области.

Символ войны

— Этот мост был символом войны в Донбассе , — рассказывает нам офицер Народной милиции.

В этот момент мы проезжаем мост через реку Северский Донец, который расположен на въезде в луганский город Счастье . Именно здесь до 24 февраля нынешнего года проходила линия разграничения между силами ЛНР и украинскими вооруженными формированиями .

— Многие люди работали в Луганске, а жили в Счастье и так ездили каждый день. Проходили паспортный контроль и досмотр утром и вечером, — продолжает наш собеседник. — Пенсионеры сюда ездили получать пенсии.

Мы благодарим Россию за эту стройку 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Впервые я оказался у счастьинского моста осенью 2014 года . Тогда только отгремели бои и Народная милиция отбросила украинские силы за Северский Донец. Но вот войти в Счастье ополченцы не смогли . Поэтому было решено развернуть наблюдательные посты на берегу реки , в районе так называемой Веселой Горки. Я был одним из первых, кто прибыл с бойцами второй бригады Народной милиции ЛНР на эти позиции.

Украинские боевики тогда тоже занялись укреплением своей стороны Северского Донца . Сразу на северном съезде с моста был развернут блокпост. Оттуда за нами пристально наблюдали украинские бойцы. Хорошо помню, как, укрывшись, мы достали бинокли и начали изучать наших противников. Судя по черно-сине-серой камуфлированной форме и красным беретам, это были бойцы национальной гвардии. Видно, происходившее им не сильно понравилось, и гвардейцы вызвали на нас минометный обстрел.

Восемь лет и четыре дня

Спустя восемь лет ситуация изменилась. Сейчас Счастье уже вернулся в состав Луганской Народной Республики . Бои за него развернулись еще в первые дни специальной военной операции. На полное освобождение этого населенного пункта ушло четыре дня. 28 февраля Народная милиция объявила, что город очищен от украинских вооруженных формирований.

— Киев пытался сделать из Счастья витрину. Показать, как хорошо жить в верных украинской власти городах , — рассказывает нам офицер Народной милиции. — Куча кафешек, магазинчиков, современные медицинские учреждения, и даже электромобильчики были . Но жители хорошо видели, что всё это благополучие — фикция . Кругом были размещены позиции и укрепления, ходили патрули. Атмосфера в Счастье была очень напряженная и угрожающая. Постоянно были досмотры и проверка документов. Просто так из города выехать было нельзя .

Счастье фактически находился в сердце укрепленного района. Оборонительные позиции ВФУ были развернуты на въезде, с востока и запада и даже на выезде из города. Долговременные огневые сооружения были добротными и отстроенными по всем правилам военной науки. Было много артиллерии, минных заграждений, ну и, конечно, традиционных для украинских боевиков огневых точек в жилых домах.

Мы приезжаем на одну из бывших украинских боевых позиций. Она находится на севере и должна была контролировать въезд и выезд из Счастья. Основу позиции составляет несколько бетонных коробов, которые закопаны в землю. В результате получились полноценные доты, защищенные от артиллерийского огня и ударов авиации. Оборонительные сооружения связаны между собой линией ходов сообщения. Помимо самих огневых точек здесь же находились места для жизни и отдыха личного состава, а также запасы продовольствия и боеприпасов.

Мы благодарим Россию за эту стройку 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— У обороняющихся здесь украинских боевиков было много иностранного оружия, — рассказывает нам офицер НМ ЛНР. — Тут были и американские Javelin, и английские NLAW. Но когда боевики попали в окружение, они даже пытались выменивать это оружие на продовольствие у наших бойцов.

Бои за Счастье были хотя и кратковременными, но достаточно тяжелыми. Народная милиция ЛНР старалась сократить ущерб для города и его жителей. Счастье не повторил судьбу Мариуполя, но разрушений было более чем достаточно. Досталось центральной части, жилым постройкам, магазинам, социальным объектам и дорожной инфраструктуре.

Но с февраля ситуация радикально изменилась. Мы проезжаем через центр города. Сейчас, когда украинские силы уже отброшены от Счастья, восстановительные работы идут полным ходом. На дорогах уже нет следов прошедших боев, в домах прошел ремонт, их уже красят. Начал работать общественный транспорт . Везде уже видны флаги Луганской Народной Республики и Российской Федерации.

Счастье уже полностью перешел в рублевую зону . В первом же магазине я свободно покупаю всё мне необходимое за российские деньги. Еще несколько месяцев назад это были украинские товары, запасы которых оставались у продавцов. А цену на них хозяева торговых точек пересчитывали на рубли по собственному курсу. Но сейчас на полках магазинов продукция республик Донбасса, а также российских фирм .

Срочная медицинско-строительная помощь

— Мы благодарим Россию за эту стройку . Это первый такой объект на территории республики, — говорит нам глава ЛНР Леонид Пасечник. — С 1990-х годов Украина вообще не строила на нашей территории медицинские учреждения.

Сейчас мы находимся в Луганске на территории областной больницы . Здесь российские специалисты «Военно-строительной компании» возводят многофункциональный госпиталь.

— Объект рассчитан на 200 койко-мест, — поясняет нам начальник управления сопровождения проектов Владимир Потапов. — В нем будет реанимация, диагностические помещения. Строительство ведется по указаниям РФ, но в интересах ЛНР. Оно будет завершено в утвержденные графиком работ сроки.

Мы благодарим Россию за эту стройку 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На этом объекте мы были два раза с интервалом в несколько суток. За это время уже была завершена общая конструкция и каркас. Рабочие начали возводить стены и устанавливать перекрытия для крыши.

Сотрудники «Военно-строительной компании» признаются, что им помогает богатый опыт строительства медицинских учреждений. На их счету более десятка больниц, построенных весной 2020 года во время пандемии коронавируса. В работе используют технологии быстровозводимых учреждений.

Российские военные также оснастят госпиталь современным медицинским и диагностическим оборудованием.