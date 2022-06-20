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«Мы благодарим Россию за эту стройку»

Как военные проводят уникальную гуманитарную операцию по восстановлению Донбасса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российская Федерация проводит в республиках Донбасса уникальную гуманитарную операцию. За пять месяцев в Луганской Народной Республике (ЛНР) к мирной жизни вернулись десятки освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов. При поддержке России в Донбассе строят новые больницы и восстанавливают дороги. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в городе Счастье, который за восемь лет Украина превратила в оборонительный район, и увидел, как там налаживается мирная жизнь. А также стал свидетелем строительства госпиталя, который российское Минобороны возводит для жителей Луганской области.

Символ войны

Этот мост был символом войны в Донбассе, — рассказывает нам офицер Народной милиции.

В этот момент мы проезжаем мост через реку Северский Донец, который расположен на въезде в луганский город Счастье. Именно здесь до 24 февраля нынешнего года проходила линия разграничения между силами ЛНР и украинскими вооруженными формированиями.

— Многие люди работали в Луганске, а жили в Счастье и так ездили каждый день. Проходили паспортный контроль и досмотр утром и вечером, — продолжает наш собеседник. — Пенсионеры сюда ездили получать пенсии.

Мы благодарим Россию за эту стройку 1
Дорога в городе Счастье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Впервые я оказался у счастьинского моста осенью 2014 года. Тогда только отгремели бои и Народная милиция отбросила украинские силы за Северский Донец. Но вот войти в Счастье ополченцы не смогли. Поэтому было решено развернуть наблюдательные посты на берегу реки, в районе так называемой Веселой Горки. Я был одним из первых, кто прибыл с бойцами второй бригады Народной милиции ЛНР на эти позиции.

Украинские боевики тогда тоже занялись укреплением своей стороны Северского Донца. Сразу на северном съезде с моста был развернут блокпост. Оттуда за нами пристально наблюдали украинские бойцы. Хорошо помню, как, укрывшись, мы достали бинокли и начали изучать наших противников. Судя по черно-сине-серой камуфлированной форме и красным беретам, это были бойцы национальной гвардии. Видно, происходившее им не сильно понравилось, и гвардейцы вызвали на нас минометный обстрел.

Восемь лет и четыре дня

Спустя восемь лет ситуация изменилась. Сейчас Счастье уже вернулся в состав Луганской Народной Республики. Бои за него развернулись еще в первые дни специальной военной операции. На полное освобождение этого населенного пункта ушло четыре дня. 28 февраля Народная милиция объявила, что город очищен от украинских вооруженных формирований.

Киев пытался сделать из Счастья витрину. Показать, как хорошо жить в верных украинской власти городах, — рассказывает нам офицер Народной милиции. — Куча кафешек, магазинчиков, современные медицинские учреждения, и даже электромобильчики были. Но жители хорошо видели, что всё это благополучие — фикция. Кругом были размещены позиции и укрепления, ходили патрули. Атмосфера в Счастье была очень напряженная и угрожающая. Постоянно были досмотры и проверка документов. Просто так из города выехать было нельзя.

Счастье фактически находился в сердце укрепленного района. Оборонительные позиции ВФУ были развернуты на въезде, с востока и запада и даже на выезде из города. Долговременные огневые сооружения были добротными и отстроенными по всем правилам военной науки. Было много артиллерии, минных заграждений, ну и, конечно, традиционных для украинских боевиков огневых точек в жилых домах.

Мы приезжаем на одну из бывших украинских боевых позиций. Она находится на севере и должна была контролировать въезд и выезд из Счастья. Основу позиции составляет несколько бетонных коробов, которые закопаны в землю. В результате получились полноценные доты, защищенные от артиллерийского огня и ударов авиации. Оборонительные сооружения связаны между собой линией ходов сообщения. Помимо самих огневых точек здесь же находились места для жизни и отдыха личного состава, а также запасы продовольствия и боеприпасов.

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Военнослужащий ВС РФ рядом с укреплением ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— У обороняющихся здесь украинских боевиков было много иностранного оружия, — рассказывает нам офицер НМ ЛНР. — Тут были и американские Javelin, и английские NLAW. Но когда боевики попали в окружение, они даже пытались выменивать это оружие на продовольствие у наших бойцов.

Бои за Счастье были хотя и кратковременными, но достаточно тяжелыми. Народная милиция ЛНР старалась сократить ущерб для города и его жителей. Счастье не повторил судьбу Мариуполя, но разрушений было более чем достаточно. Досталось центральной части, жилым постройкам, магазинам, социальным объектам и дорожной инфраструктуре.

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Но с февраля ситуация радикально изменилась. Мы проезжаем через центр города. Сейчас, когда украинские силы уже отброшены от Счастья, восстановительные работы идут полным ходом. На дорогах уже нет следов прошедших боев, в домах прошел ремонт, их уже красят. Начал работать общественный транспорт. Везде уже видны флаги Луганской Народной Республики и Российской Федерации.

Счастье уже полностью перешел в рублевую зону. В первом же магазине я свободно покупаю всё мне необходимое за российские деньги. Еще несколько месяцев назад это были украинские товары, запасы которых оставались у продавцов. А цену на них хозяева торговых точек пересчитывали на рубли по собственному курсу. Но сейчас на полках магазинов продукция республик Донбасса, а также российских фирм.

Срочная медицинско-строительная помощь

Мы благодарим Россию за эту стройку. Это первый такой объект на территории республики, — говорит нам глава ЛНР Леонид Пасечник. — С 1990-х годов Украина вообще не строила на нашей территории медицинские учреждения.

Сейчас мы находимся в Луганске на территории областной больницы. Здесь российские специалисты «Военно-строительной компании» возводят многофункциональный госпиталь.

— Объект рассчитан на 200 койко-мест, — поясняет нам начальник управления сопровождения проектов Владимир Потапов. — В нем будет реанимация, диагностические помещения. Строительство ведется по указаниям РФ, но в интересах ЛНР. Оно будет завершено в утвержденные графиком работ сроки.

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Строительство госпиталя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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На этом объекте мы были два раза с интервалом в несколько суток. За это время уже была завершена общая конструкция и каркас. Рабочие начали возводить стены и устанавливать перекрытия для крыши.

Сотрудники «Военно-строительной компании» признаются, что им помогает богатый опыт строительства медицинских учреждений. На их счету более десятка больниц, построенных весной 2020 года во время пандемии коронавируса. В работе используют технологии быстровозводимых учреждений.

Российские военные также оснастят госпиталь современным медицинским и диагностическим оборудованием.

По словам Леонида Пасечника, сотрудничество с РФ не ограничится только строительством госпитального комплекса. Сейчас при поддержке российских специалистов начинается ремонт дорог и дорожной инфраструктуры. Как отметил глава республики, в рамках этих работ будут также созданы асфальтобетонные заводы.

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