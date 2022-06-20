Генеральский «Калибр»: крылатыми ракетами уничтожен украинский штаб

Вооруженные силы РФ и Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) успешно развивают наступление на Северодонецком направлении, заявили 19 июня в Минобороны. Союзными силами был освобожден поселок Метелкино в пригороде Северодонецка. Отдельные части вооруженных формирований Украины в районе Лисичанска уже начали самовольно бросать свои позиции. Также высокоточными ракетами были уничтожены эшелоны с техникой и штаб ВФУ. При ударе по командному пункту погибло свыше 50 генералов и офицеров генштаба и командиров частей ВФУ, действующих на Запорожском и Николаевском направлениях. Эксперты отмечают, что удар обеспечили грамотные действия российской разведки.

Одним ударом

Минобороны РФ 19 июня сообщило об успешном развитии наступления на Северодонецком направлении. За прошедшие сутки силами ЛНР и ВС России был освобожден поселок Метелкино. Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают район боевых действий, рассказали в военном ведомстве.

— Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Они поразили командный пункт, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

— В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, — сообщил Игорь Конашенков.

Уничтожение штаба — это удар по центру принятия решений, о которых много говорили в последнее время, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Генеральский калибр Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Для любой армии потеря такого количества генералов и офицеров будет болезненной, — считает он. — Любого старшего командира, например командира бригады, готовят годами. Его подготовка дорого обходится, и на это нужны годы. Грамотный генерал и офицер на многое может повлиять. Во время боевых действий цена грамотного военачальника измеряется в том числе и в человеческих жизнях.

Столько офицеров и генералов могло собраться в одном месте для разработки планов ведения серьезной операции, отметил он.

— Место столь важного собрания вычислила наша разведка, и это, безусловно, успех, — говорит эксперт. — Информация могла поступить как от агентурной, так и от радиотехнической разведки. Нельзя исключить и то, что хорошо сработали наши киберподразделения — украинские командиры вполне могли обсуждать начало и подробности проведения встречи в мессенджерах.

Также 19 июня в Минобороны сообщили, что украинцы несут большие потери от контрбатарейной борьбы, в том числе на Харьковском направлении. Пленный военнослужащий 22-й мотопехотной бригады рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях потери составили 380 человек, в том числе 90 — безвозвратные.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, украинское командование из-за больших потерь отправляет в бой неопытных солдат.

Кроме того, участились случаи так называемого «дружественного огня».

— Пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Генеральский калибр Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Сгоревшие эшелоны

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам в других районах Украины.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» были уничтожены 10 155-миллиметровых гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, расположенных на территории трансформаторного завода в городе Николаев.

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшему из Владимира-Волынского в зону боевых действий в Донбассе.

Кроме того, ракетному удару подвергся эшелон в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области. В результате было уничтожено более 100 военнослужащих ВФУ, 30 танков и боевых бронированных машин.

— В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ, — заявил Игорь Конашенков. — Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины РСЗО «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях.

Самолеты и вертолеты ВКС России поразили четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также пусковую установку зенитного комплекса «Бук-М1».

Генеральский калибр Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска и артиллерия поразили 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 123 района сосредоточения войск ВФУ.

Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского бронетанкового ремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».

За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок РСЗО и 28 спецавтомобилей, сообщили в Минобороны.

Российскими средствами ПВО были сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины, восемь беспилотных летательных аппаратов, три тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

На расстоянии броска гранаты

С начала специальной военной операции ефрейтор Денис Денисов занимался подвозом топлива передовым частям российских войск. Он лично совершил более 20 рейсов в составе автомобильных колонн, перевезя свыше 100 т топлива.

Генеральский калибр Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В один из дней националисты атаковали колонну, в которой находился Денис. Ефрейтор занял выгодную позицию и вступил в бой. Группа боевиков впритык приблизилась к машинам, но Денисов смог точным броском гранаты их уничтожить.

— Смелые и решительные действия ефрейтора Дениса Денисова, проявленные им мужество и профессионализм позволили сохранить груз и доставить его в заданный район, — заявили в Минобороны.

Батальонно-тактическая группа десантно-штурмового полка, где служит рядовой Дмитрий Кадыров, освобождала населенный пункт. Продвигаясь вглубь обороны противника, Дмитрий обнаружил гранатометчика.

— Мгновенно сориентировавшись, рядовой Кадыров увел боевую машину от вражеского выстрела, сохранив жизни находящегося в боевой машине экипажа, — отметили в Минобороны.

В ходе завязавшегося боя экипажем боевой машины было уничтожено около 10 националистов и два легкобронированных пикапа с установленными на них минометами.

— Благодаря смелости и решительности рядового Дмитрия Кадырова все поставленные перед отделением задачи были выполнены, — рассказали в Минобороны.

Старший санитар медицинского взвода ефрейтор Сергей Клемис неоднократно под огнем оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим на поле боя.

Во время одного из боестолкновений Сергей оказал первую медицинскую помощь четверым раненым солдатам и лично вынес их в безопасное место. При штурме опорного пункта, невзирая на шквальный огонь минометов, ефрейтор Клемис эвакуировал с поля боя и оказал первую медицинскую помощь семи военнослужащим. После окончания боя он эвакуировал всех раненых в полевой медицинский отряд. Сергей Клемис под огнем противника не раз проявлял мужество и отвагу, отметили в военном ведомстве.