Солдаты неудачи: на Украине больше всех наемников из Польши

Минобороны России 17 июня огласило число военных наемников, находящихся на территории Украины. В первой тройке стран, откуда больше всего приехало «солдат удачи», оказались Польша, Канада и США. При этом в военном ведомстве отметили, что иностранные формирования несут серьезные потери. Так, например, из 530 американских наемников на Украине погибли 214 человек. Эксперты отмечают, что «легионеры» сильно не влияют на ход боевых действий. А с точки зрения международного права такие люди — преступники. В этот же день в Северодонецке начали сдаваться в плен украинские военные с завода «Азот».

Грузины, поляки, канадцы

По данным Министерства обороны России, поток иностранных наемников, некогда ехавший на Украину, разворачивается в обратную сторону. «Солдаты удачи» на фоне военных провалов Киева все реже приезжают в страну, а выжившие стараются поскорее ее покинуть.

— Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил, — обыкновенная ложь , — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ фиксирует и отслеживает пребывание на Украине каждого наемника. Причем учитываются даже инструкторы, прибывающие для обучения, а также для оказания помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого западного вооружения, добавил генерал.

Всего в списках Минобороны на сегодня числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Первая тройка выглядит так — Польша (1831 приехало, 378 уничтожено), Канада (601-162) и США (530-214).

В Европе вслед за Польшей идет Румыния — 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания — 422 прибывших , 101 погибший, 95 уехавших.

С американского континента больше всех наемников поставила Канада: 601 прибывший , 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.

С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наёмников, прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья — 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины.

Всего с началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779.

— Пока жив, ещё не захвачен в плен, или не добежал до украинской границы 3221 наёмник, — заключил Игорь Конашенков.

Убивают за деньги

Наемники — это люди, которые с точки зрения международного права являются преступниками , угрожающими стабильности миропорядка, сказал «Известиям» экс- заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Они не подпадают под защиту Женевской конвенции о правилах ведения войны, — объяснил эксперт. — Также есть специальная международная конвенция о борьбе с наемничеством. В ней говорится, что страны должны бороться с этим явлением, поскольку оно подрывает суверенитет, территориальную целостность государств , представляет угрозу миропорядку. Украина, как и Россия, участники этой конвенции. А наемники — это уголовные преступники. На них будет распространяться действия законодательства того государства, в плен к которому они попали. В ДНР, например, за наемничество положена смертная казнь.

По словам Сергея Орджоникидзе, наемники существенно на ход боевых действий не влияют. Он также отметил, что о взятых в плен наёмниках надо рассказывать в СМИ.

— Они зарабатывают деньги убийством людей, — подчеркнул дипломат. — Их лица и дела не вызовут симпатий у обычных людей и желающих воевать станет меньше.

Финансируют наемников западные страны — через Украину, уверен эксперт.

— Деньги наемникам платит Киев, но где он их берет? Их дает Запад, — резюмировал бывший замгенсека ООН.

Уничтожен штаб «Азова»

Союзные силы продолжают бои в Лисичанско-Североденской агломерации. 17 июня начали сдаваться в плен украинские военные на заводе «Азот» в Северодонецке, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

— Численность и из каких они подразделений пока озвучивать не будем в целях их же безопасности , — отметил он. — Сейчас активно работают заградотряды на предприятии, а родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины .

В этот же день высокоточными ракетами воздушного базирования в районе поселка Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ). Кроме того, за сутки поражено 18 районов сосредоточения войск ВСУ, 10 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили 17 июня в Минобороны РФ.

Солдаты неудачи_3 Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости

Самолеты и вертолеты ВКС России поразили 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

— В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Красная гора и Артемовск ДНР, склад боеприпасов в районе Лисичанска ЛНР, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей, — уточнил Игорь Конашенков.

Средства ПВО России за сутки сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины и 15 беспилотных летательных аппаратов , в том числе один «Байрактар-ТБ2».

Также была перехвачена ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» возле населенного пункта Красный Луч в ЛНР и восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Херсонской области, Харьковской области, в ДНР и ЛНР.

Ракетные войска и артиллерия поразили 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, заявили в военном ведомстве.

Солдаты неудачи_4 Разбитый танк Вооруженных сил Украины Фото: РИА Новости

В результате ударов было уничтожено более 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, восемь танков и других бронированных машин, три боевых машины РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитных ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Зайти в тыл

В Минобороны России 17 июня рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Батальонно-тактическая группа гвардии сержанта Сурэна Бальчунаса наступала на позиции украинских националистов.

Обороняясь, радикалы открыли артиллерийский и минометный огонь по российским войскам . Экипаж боевой машины

Солдаты неудачи_5 Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в ходе специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

под командованием сержанта Бальчунаса точным огнем подавил вражескую артиллерию. Сурэн лично уничтожил пять артиллерийских систем противника и около 20 националистов.

— Смелые и самоотверженные действия Сурэна Бальчунаса помогли взять российским войскам стратегически важный район под свой контроль, — рассказали в Минобороны.

Подразделение рядового Динара Имангулова, десантировавшись с вертолета на стратегически важном аэродроме, вступило в бой с превосходящими силами противника. Под минометно-артиллерийским и снайперским обстрелом Динар уничтожил дежурные огневые точки и принял участие во взятии под контроль контрольно-пропускного пункта аэродрома.

Имангулов развернул на аэродроме узел связи, на котором нес круглосуточное боевое дежурство, обеспечив бесперебойную передачу информации.

Действуя в составе охранения колонны экипаж танка старшего сержанта Павла Малахова обнаружил два украинских танка Т-64 и группу националистов, вооруженных гранатометами. Оценив обстановку, старший сержант принял решения не проводить фронтальную атаку, а зайти противнику в тыл. Оказавшись за спиной украинского отряда, танкисты метким огнем уничтожили два украинских Т-64. Дезорганизованные националисты, оставшись без поддержки танков, были уничтожены силами колонны.

Благодаря действиям старшего сержанта Павла Малахова колонне российских войск удалось избежать потерь среди личного состава и вовремя прибыть в заданный район, отметили в Минобороны.