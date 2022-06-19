В специальной военной операции задействованы самолеты пятого поколения Су-57. Об использовании новейшего истребителя 18 июня заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Новые самолеты совершали не только одиночные, но и групповые вылеты. В этот же день вооруженные формирования Украины продолжили интенсивные обстрелы ДНР и ЛНР. По Донецку в течение нескольких часов наносились удары из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Пятое поколение

Вице-премьер России Юрий Борисов 18 июня заявил, что российские войска применили истребители пятого поколения Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, эти самолеты были задействованы неоднократно.

— И одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения, очень эффективно, — уточнил Юрий Борисов.

Су-57 — многофункциональная машина пятого поколения. В первую очередь — это истребитель, уточнил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— По итогам этих боевых вылетов будут сделаны выводы, не исключено, что будет принято решение об улучшении тех или иных параметров машин, доработаны документы по его использованию, добавил эксперт.

Удары по нефтехранилищам

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на Украине.

— Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбасс е, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также за сутки уничтожены 12 огневых артиллерийских и минометных позиций, в их числе — четыре взвода РСЗО «Град» и четыре взвода 155-мм гаубиц М777, сообщили в Минобороны.

Самолеты и вертолеты ВКС России поразили 62 района сосредоточения войск ВСУ. Всего авиация уничтожила более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять боевых машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.

Российские ПВО за сутки сбили самолет Су-25, вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

Кроме того, были перехвачены четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ураган», рассказали в военном ведомстве.

Ракетные войска и артиллерия поразили 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления и 32 огневые артиллерийские и минометные позиции противника. Уничтожено более 310 националистов, десять танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Град», девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

18 июля ВФУ продолжили обстрел мирных городов и сел в ДНР и ЛНР. По Донецку наносились артиллерийские удары в течение всего дня. Число погибших в ДНР в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины к вечеру 18 июня возросло до пяти, более десяти человек получили ранения. Об этом 18 июня сообщил штаб территориальной обороны республики.

Актеры по 25 долларов

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры в военных целях, сообщил 18 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В городе Никополь Днепропетровской области в школе на улице Шевченко расположились подразделения ВФУ и теробороны. Вблизи размещена военная техника и артиллерия. В Пархомовке Харьковской области в здании дома культуры расквартированы военнослужащие ВФУ и иностранные наемники, а на прилегающей территории — бронетехника, артиллерийские орудия и РСЗО.

В Николаеве на нижних и верхних этажах жилых домов по улице Космонавтов украинские националисты оборудовали огневые позиции, а на крыше одного из зданий размещена зенитная установка. Местные жители насильно удерживаются в этих домах. Также в опорные пункты и казармы превращены дошкольные и учебные заведения в Одессе, Краматорске и Торецке.

— П одобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют свое бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права, — заметил Михаил Мизинцев.

В Николаеве украинскими спецслужбами снимаются сюжеты о якобы разрушенных российской армией частных домах и оставшихся без крова мирных жителей . В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение — $25, отметил Михаил Мизинцев.

Надежная связь

В Минобороны России 18 июня рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Сержант Иван Сошнев с начала специальной военной операции обеспечивал бесперебойной связью подразделения батальонно-тактической группы (БТГ) российских десантников.

Однажды, продвигаясь по лесному массиву, Иван обнаружил вооруженную группу украинских националистов. Понимая, что связная машина может быть повреждена в ходе боя, сержант приказал расчету организовать резервную связь в группе, а сам тем временем отвел автомобиль в безопасное место.

Совместно с экипажем Иван организовал оборону радиостанции и отразил атаку двух пеших групп украинских боевиков.

— Проявленный сержантом Иваном Сошневым профессионализм позволил обеспечить управление и координирование сил в ходе боя с националистами, — рассказали в военном ведомстве.

Ефрейтор Максим Ермолин с первых дней специальной военной операции обеспечивает безопасность передвижения колонн. Действуя в составе саперного дозора, Максим обнаружил заминированный участок дороги и начал его разминировать. Украинские диверсанты попытались атаковать российских десантников, но их перемещения вовремя заметили и открыли огонь.

Националисты отступили, понеся потери. После отражения нападения саперный дозор продолжил разминировать дорогу. Максим Ермолин лично обнаружил, обезвредил и уничтожил шесть вражеских мин.

Благодаря профессионализму и смелости ефрейтора Максима Ермолина удалось обеспечить безопасное движение российских колонн.

БТГ российских десантников, в которой служил младший сержант Алексей Смирнов, участвовала в освобождении населенного пункта . Продвигаясь вглубь обороны противника, Алексей обнаружил замаскированные позиции националистов.

Экипаж танка младшего сержанта в течение 20 минут метким огнем уничтожил опорный пункт, две боевые машины пехоты и большое количество живой силы противника. В ходе боя танк младшего сержанта Смирнова был атакован противником из ПТУР. Убедившись в исправности техники, несмотря на полученную контузию, Алексей продолжил вести бой.

Действия младшего сержанта Алексея Смирнова обеспечили захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта, подчеркнулили в Минобороны России.