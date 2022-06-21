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Франция, ФРГ и Италия отказали в оперативных поставках оружия Киеву. Спецоперация 21 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Россия продолжает специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Семь нефтяников числятся пропавшими без вести после удара украинских сил по буровым платформам «Черноморнефтегаз», который свидетельствуют о полном игнорировании ими международных норм, полагают эксперты. Кроме того, киевский режим продолжает делать все, чтобы не было даже вялотекущих мирных переговоров, заявил «Известиям» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Тем временем в освобожденной Херсонской области уже планируют референдум. Брифинг Минобороны, репортажи от наших корреспондентов с места событий, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 21 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:33
Огонь из-за пожара на буровой платформе «Черноморнефтегаза» напрямую подошел к скважине, передает ТАСС.
Сегодня, 09:20
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительной информации, удалось спасти не всех с буровых платформ «Черноморнефтегаза», по котором ударили украинские силы. Поисковая операция продолжается. «Надежда еще есть. Ждем официальной информации», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 09:04
Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия обстрела украинских боевиков по Кременной и Рубежном в ЛНР. Напомним, что они применили ракеты «Точка-У».
Сегодня, 08:53
Освобождение Харьковской и Днепропетровской областей позволит открыть основной транспортный коридор по суше в РФ, что сократит маршрут из Запорожской и Херсонской областей в центральную часть России более чем на 1 тыс. км. Об этом сообщает ТАСС. «Если у нас дорога вдоль Азовского моря экономит для Энергодара, Мелитополя, Херсона 800 км в случае движения в европейскую часть РФ, то этот коридор сэкономит порядка 1 тыс. км», — пояснил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:46
Брюссель должен пересмотреть позицию по отношению к Москве, чтобы диалог между ЕС и РФ вышел на новую траекторию, заявил в интервью постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Не все мосты сожжены. Но большинство. Во всяком случае, возврата к business as usual не будет», — подчеркнул он. Подробнее об отношениях с европейскими странами, новом пакете антироссийских санкций и возможности вступления Украины в ЕС читайте в нашем эксклюзивном интервью с Владимиром Чижовым — «Пока РФ считают противником, о каком сотрудничестве может идти речь».
Сегодня, 08:36
Корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, как автоинспекторы группировки «Отважные» прокладывают кратчайшие маршруты для российских военных колонн. Подробнее — в репортаже с одного из блокпостов на освобожденной территории ЛНР.
Сегодня, 08:20
Один мирный житель ДНР погиб, еще 16 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки, передает штаб территориальной обороны республики.
Сегодня, 08:12
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказались оперативно передать вооружение Киеву, как того просил украинский лидер Владимир Зеленский, пишут американские СМИ. Обозреватель Los Angeles Times полагает, что Европа проявляет «усталость от Украины» на фоне ущерба собственной экономике.
Сегодня, 08:07
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации. Перехватить ракету «Искандер» практически невозможно: средства противовоздушной обороны не способны отразить его удар.
Сегодня, 08:02
Москва не может гарантировать, что попавшие в плен на Украине американские наемники не будут приговорены к смертной казни. «Это зависит от расследования», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомним, что Верховный суд ДНР приговорил к высшей мере наказания трех наемников — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. У них есть месяц, чтобы подать апелляцию.
Сегодня, 07:55
Вооруженные силы Украины, атаковав нефтегазовые платформы «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении, совершенно не заботились о международном праве и соблюдении норм ведения войны. Так в беседе с «Известиями» прокомментировал атаку в Черном море бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам».
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