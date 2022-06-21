Франция, ФРГ и Италия отказали в оперативных поставках оружия Киеву. Спецоперация 21 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Россия продолжает специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Семь нефтяников числятся пропавшими без вести после удара украинских сил по буровым платформам «Черноморнефтегаз», который свидетельствуют о полном игнорировании ими международных норм, полагают эксперты. Кроме того, киевский режим продолжает делать все, чтобы не было даже вялотекущих мирных переговоров, заявил «Известиям» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Тем временем в освобожденной Херсонской области уже планируют референдум. Брифинг Минобороны, репортажи от наших корреспондентов с места событий, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 21 июня 2022 года.