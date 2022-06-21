Франция, ФРГ и Италия отказали в оперативных поставках оружия Киеву. Спецоперация 21 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Огонь из-за пожара на буровой платформе «Черноморнефтегаза» напрямую подошел к скважине, передает ТАСС.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительной информации, удалось спасти не всех с буровых платформ «Черноморнефтегаза», по котором ударили украинские силы. Поисковая операция продолжается. «Надежда еще есть. Ждем официальной информации», — написал он в Telegram-канале.
Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия обстрела украинских боевиков по Кременной и Рубежном в ЛНР. Напомним, что они применили ракеты «Точка-У».
Освобождение Харьковской и Днепропетровской областей позволит открыть основной транспортный коридор по суше в РФ, что сократит маршрут из Запорожской и Херсонской областей в центральную часть России более чем на 1 тыс. км. Об этом сообщает ТАСС.
«Если у нас дорога вдоль Азовского моря экономит для Энергодара, Мелитополя, Херсона 800 км в случае движения в европейскую часть РФ, то этот коридор сэкономит порядка 1 тыс. км», — пояснил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Брюссель должен пересмотреть позицию по отношению к Москве, чтобы диалог между ЕС и РФ вышел на новую траекторию, заявил в интервью постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Не все мосты сожжены. Но большинство. Во всяком случае, возврата к business as usual не будет», — подчеркнул он.
Подробнее об отношениях с европейскими странами, новом пакете антироссийских санкций и возможности вступления Украины в ЕС читайте в нашем эксклюзивном интервью с Владимиром Чижовым — «Пока РФ считают противником, о каком сотрудничестве может идти речь»
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Корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, как автоинспекторы группировки «Отважные» прокладывают кратчайшие маршруты для российских военных колонн. Подробнее — в репортаже с одного из блокпостов на освобожденной территории ЛНР.
Один мирный житель ДНР погиб, еще 16 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки, передает штаб территориальной обороны республики.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказались оперативно передать вооружение Киеву, как того просил украинский лидер Владимир Зеленский, пишут
американские СМИ. Обозреватель Los Angeles Times полагает, что Европа проявляет «усталость от Украины» на фоне ущерба собственной экономике.
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации. Перехватить ракету «Искандер» практически невозможно: средства противовоздушной обороны не способны отразить его удар.
Москва не может гарантировать, что попавшие в плен на Украине американские наемники не будут приговорены к смертной казни. «Это зависит от расследования», — заявил
официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, что Верховный суд ДНР приговорил к высшей мере наказания трех наемников — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. У них есть месяц, чтобы подать апелляцию.
Вооруженные силы Украины, атаковав нефтегазовые платформы «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении, совершенно не заботились о международном праве и соблюдении норм ведения войны. Так в беседе с «Известиями» прокомментировал атаку в Черном море бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам»
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