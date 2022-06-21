Песков отказался гарантировать жизнь плененным в Донбассе американцам

Россия не может выступать гарантом того, что пленные на Украине американские наемники не будут приговорены к смертной казни. Об этом заявил в понедельник, 20 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Соответствующим образом он прокомментировал вопрос журналиста, который поинтересовался, ожидает ли пленных американских наемников судьба ранее приговоренных к смерти судом Донецкой Народной Республики (ДНР) британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.

В интервью журналист телеканала Кейр Симмонс рассказал Дмитрию Пескову о двух американских ветеранах, которые были захвачены российскими войсками во время спецоперации по защите Донбасса. В свою очередь представитель Кремля отметил, что задержанные американские наемники должны понести ответственность за преступления.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наемников — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания. При этом отмечалось, что иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда в течение месяца.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Би-би-си заявил, что причин сомневаться в независимости суда ДНР у России нет, поскольку российская сторона, ЛНР и Донецкая Народная Республики являются союзниками. При этом он отметил, что «глаза Запада» его не интересуют, в то время как интересует только международное право, согласно которому наемники не являются комбатантами.

Как отмечал в начале июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, количество иностранных наемников на Украине сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек, большая их часть была ликвидирована в боях.

По информации председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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