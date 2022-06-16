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Лавров посоветовал обращаться к ДНР по вопросу приговоренных наемников

Лавров посоветовал обращаться к ДНР по вопросу приговоренных к смертной казни британских наемников
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Фото: TASS/EPA
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Би-би-си прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР.

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Министр отметил, что журналистам стоит задавать вопросы о судьбе британских наемников, осужденных в Донбассе, непосредственно властям Донецкой Народной Республики.

Так, корреспондент Би-би-си выразил сомнение в справедливости суда ДНР и указал на большое влияние Москвы на республики. Кроме того, по его словам, в глазах Запада именно Россия несет ответственность за судьбу этих наемников.

Лавров подчеркнул, что Россия, ДНР и ЛНР — союзники и друзья, а причин сомневаться в независимости суда нет.

«Меня «глаза Запада» не интересуют вообще. Меня интересует только международное право, по которому наемники не являются комбатантами. Поэтому не имеет значения, что у вас в глазах... Убежден, что там (в ДНР. — Ред.) независимый суд. Считаете, у вас независимый суд? Как после смерти Литвиненко ваш «независимый» суд взял и объявил public process, т.е. засекретил дело. То же самое вы сделали со Скрипалями. Это ваш закон», — напомнил Лавров, указав на дела, в которых Лондон бездоказательно обвинил Россию.

Кроме того, министр отметил, что не в курсе того, обращались ли британские власти к Москве по вопросу приговоренных в ДНР британцев.

«Они привыкли всё делать публично. Стали заявлять, что обеспокоены судьбой своих подданных. Не знаю, обращались они к нам или нет. Они должны обращаться в ДНР», — заключил Лавров.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников, среди которых двое британцев и один подданный Марокко. Сами подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Британцы также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

После вынесения приговора Украина, США и Великобритания заявили, что наемники якобы должны считаться военнопленными. Глава британского МИДа Лиз Трасс назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Однако, как ранее отмечали в ДНР и Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.

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