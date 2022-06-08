Наемник из Марокко в суде ДНР признал себя виновным в попытке захвата власти

В ходе судебного заседания в Донецкой Народной Республике (ДНР) 8 июня гражданин Марокко Саадун Брагим признал свою вину в действиях, направленных на захват власти.

Действия подсудимого подпали под ст. 323 о насильственном захвате власти. В мирное время его бы наказали лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. В военное или с отягчающими обстоятельствами преступление карается смертной казнью с конфискацией имущества. При этом Брагим не признал себя виновным по ч. 3 ст. 430 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Также свою вину в ст. 323 признал подданный Великобритании Шон Пиннер и аналогично опроверг обвинения по ч. 3 ст. 430.

Судебный процесс над иностранными наемниками начался в Донецке 7 июня. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

8 июня источник в силовых структурах РФ сообщил «РИА Новости», что вместе с британским наемником Эндрю Хиллом, взятым в плен ВС РФ в Херсонской области, воевали граждане как минимум еще четырех стран. По словам источника, все или большинство из них уничтожены российской армией. Источник также указал на то, что иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из главного управления разведки минобороны Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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