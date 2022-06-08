Источник назвал имя куратора иностранных наемников на Украине

Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из главного управления разведки минобороны Украины. Об этом 8 июня заявил источник в российских силовых структурах.

«По предварительным данным, на направлениях Николаева и Одессы курирует и координирует зарубежных наемников, воюющих на стороне Украины, офицер воинской части А0515 Главного управления разведки Минобороны Украины Михаил Фролов. У него также есть документы на другое имя», — сказал он «РИА Новости».

Уточняется, что эти и другие данные были установлены на основе показаний британского наемника Эндрю Хилла, попавшего в плен Вооруженных сил (ВС) России 26 апреля в районе поселка Александровка Херсонской области.

Ранее в этот день источник в силовых структурах РФ сообщил «РИА Новости», что вместе с британским наемником Эндрю Хиллом, взятым в плен ВС РФ в Херсонской области, воевали граждане как минимум еще четырех стран. По словам источника, все или большинство из них уничтожены российской армией.

Накануне в Донецке начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

За эти преступления им может быть назначена высшая мера наказания — смертная казнь.

В начале июня Минобороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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