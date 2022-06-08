Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

ВС России ликвидировали воевавших с британцем Хиллом наемников

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вместе с британским наемником Эндрю Хиллом, взятым в плен Вооруженными силами (ВС) РФ в Херсонской области, воевали граждане как минимум еще четырех стран, все или большинство из них уничтожены российской армией. Об этом 8 июня рассказал «РИА Новости» источник в силовых структурах РФ.

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по центру Донецка. Онлайн спецоперации 8 июня
Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

В блокноте Хилла, с записями в котором ознакомился корреспондент агентства, среди воюющих за Украину иностранцев британец упоминал американцев с позывными «Уилл» и «Грэйди», датчанина Тони, гражданина Германии Паскаля и др.

Также в группу Хилла, по данным источника, входил колумбиец Уильям Альфредо Торо Меркадо.

«Как минимум большинство из них были уничтожены в ходе огневого соприкосновения с подразделениями ВС РФ. У самого Хилла позывной был «Энди». В его группу входили 14 человек. Знакомы они между собой до Украины не были», — заявил собеседник агентства.

Днем ранее в Донецке начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

За эти преступления им может быть назначена высшая мера наказания — смертная казнь.

В начале июня Минобороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022