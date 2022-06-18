США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Продолжается специальная военная операция России на Украине.​ Нанесенный Украиной ДНР ущерб только за первые 1,5 года конфликта превысил 600 млрд рублей, подсчитали в республике. Тем временем США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, сообщили американские СМИ. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 18 июня 2022 года.