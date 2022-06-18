 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате обстрела ВСУ в Донецке оказалась обесточена шахта
Мир
В Японии заявили об усталости Запада от требований Украины
Общество
Система для розыска угнанных машин «Паутина» введена в 60 регионах РФ
Мир
СМИ узнали о подготовке США и союзников к долгому конфликту на Украине
Мир
Более 260 человек задержаны в Индии в протестах против правил приема в армию
Мир
В афганской столице прогремел взрыв в храме
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе
/

США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжается специальная военная операция России на Украине.​ Нанесенный Украиной ДНР ущерб только за первые 1,5 года конфликта превысил 600 млрд рублей, подсчитали в республике. Тем временем США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, сообщили американские СМИ. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 18 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:36
Над заводом «Топаз» в ДНР клубится дым, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Сегодня, 09:24
Договоренности об открытии гумкоридора с «Азота» в Северодонецке по-прежнему нет, Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Сегодня, 09:06
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:05
Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен, заявил РИА Новости комендант Северодонецка Виктор Дубина.
Сегодня, 09:03
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 2 снаряда калибром 155 мм, сообщили в республике.
Сегодня, 08:48
Двое мирных жителей погибли, ещё 13 пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Сегодня, 08:35
В результате обстрела в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков, заявили в Штабе террориториальной обороны.
Сегодня, 08:34
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не смогла получить агрегаты, произведенные в Европе и необходимые для гражданского судостроения. Об этом сообщил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС.
Сегодня, 08:31
Украинские силовики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 мм, сообщили в ДНР
Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:07
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в статье для журнала «Ньюсуик» заявил, что Россия и США «обречены на взаимодействие», конфронтация не нужна.
Сегодня, 08:04
Нанесенный Украиной ДНР ущерб только за первые 1,5 года конфликта превысил 600 млрд рублей, работа по подсчету продолжается. Такие цифры привела ТАСС депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.
Сегодня, 08:01
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости назвала ложными заявления о работе биолабораторий во благо украинцев.
Сегодня, 07:58
США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022