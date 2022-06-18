США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Над заводом «Топаз» в ДНР клубится дым, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Договоренности об открытии гумкоридора с «Азота» в Северодонецке по-прежнему нет, Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен, заявил РИА Новости комендант Северодонецка Виктор Дубина.
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 2 снаряда калибром 155 мм, сообщили в республике.
Двое мирных жителей погибли, ещё 13 пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В результате обстрела в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков, заявили в Штабе террориториальной обороны.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не смогла получить агрегаты, произведенные в Европе и необходимые для гражданского судостроения. Об этом сообщил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС.
Украинские силовики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 мм, сообщили в ДНР
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в статье для журнала «Ньюсуик» заявил, что Россия и США «обречены на взаимодействие», конфронтация не нужна.
Нанесенный Украиной ДНР ущерб только за первые 1,5 года конфликта превысил 600 млрд рублей, работа по подсчету продолжается. Такие цифры привела ТАСС депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости назвала ложными заявления о работе биолабораторий во благо украинцев.
США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.