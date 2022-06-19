НАТО надеется вернуть Донбасс Украине. Спецоперация 19 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция



Украинские войска за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в СЦКК.



Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, он вступит в силу на следующей неделе, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.



Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного сухопутного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом.



Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли пять мирных жителей, еще 24 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль России в ходе спецоперации на Украине, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Российская компания BFS, которая собирается заняться производством банкоматов, планирует первые поставки устройств на февраль-март следующего года, сообщил генеральный директор и совладелец компании Артем Жилонов. «Компания BFS планирует начать массовое производство российских банкоматов в первом квартале следующего года. Первые поставки устройств запланированы на февраль-март», — заявил Жилонов.







Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.



Проблемы с перелетами, вызванные западными санкциями, могут привести к снижению количества иностранных студентов в России, предполагает ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий



Нюрнбергский процесс берется за основу при подготовке к международному трибуналу, который пройдет в Донецкой Народной Республике, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. «Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сообщила Шишкина.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения могут дать украинским войскам возможность вернуть контроль над Донбассом, и не исключил при этом возможность, что конфликт может затянуться на "годы".



Президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак и местные власти Одессы работают над вывозом сельхоз продукции из портов города.