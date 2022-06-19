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НАТО надеется вернуть Донбасс Украине. Спецоперация 19 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса продолжат поставлять оружие на Украину, и выразил надежду, что поставки современного вооружения могут дать украинским войскам возможность вернуть контроль над Донбассом. Украинские вооруженные силы безостановочно обстреливают Донецк, жители не выходят из укрытий. Репортажи наших корреспондентов с места событий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 19 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:14
Украинские войска за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 10:06
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, он вступит в силу на следующей неделе, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.
Сегодня, 09:56
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного сухопутного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом.
Сегодня, 09:49
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли пять мирных жителей, еще 24 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:43
Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль России в ходе спецоперации на Украине, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сегодня, 09:24
Российская компания BFS, которая собирается заняться производством банкоматов, планирует первые поставки устройств на февраль-март следующего года, сообщил генеральный директор и совладелец компании Артем Жилонов. «Компания BFS планирует начать массовое производство российских банкоматов в первом квартале следующего года. Первые поставки устройств запланированы на февраль-март», — заявил Жилонов.
Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:06
Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
Сегодня, 08:36
Проблемы с перелетами, вызванные западными санкциями, могут привести к снижению количества иностранных студентов в России, предполагает ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Сегодня, 08:33
Нюрнбергский процесс берется за основу при подготовке к международному трибуналу, который пройдет в Донецкой Народной Республике, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. «Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сообщила Шишкина.
Сегодня, 08:33
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения могут дать украинским войскам возможность вернуть контроль над Донбассом, и не исключил при этом возможность, что конфликт может затянуться на "годы".
Сегодня, 08:32
Президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак и местные власти Одессы работают над вывозом сельхоз продукции из портов города.
Сегодня, 08:31
С начала военной операции российская сторона вывезла в Россию с Украины, ДНР и ЛНР 307 423 ребенка, сообщили в Минобороны.
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