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Британский генерал признал преимущество РФ и КНР в киберпространстве

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Россия и Китай получают преимущества в военных технологиях в ходе «сражения за киберпространство». Об этом 13 марта в статье для Times написал глава стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс.

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По его словам, в настоящее время Лондон уступает стратегическую инициативу Москве и Пекину.

«В то время как мы истощали силы в вооруженных интервенциях, таких как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения», — рассказал он.

По словам Сандерса, Китай изменил положение мирового порядка, а Россия комбинировала военные и невоенные средства для изменения баланса сил, «подрывая единство общества на Западе, распространяя дезинформацию».

«Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века», — заключил генерал.

12 марта спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что принятый на площадке штаб-квартиры ООН доклад по международной информационной безопасности отражает подходы России в этом вопросе и является примером триумфального успеха дипломатии в сложной международной обстановке.

В феврале The Washington Post писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным Белого дома, якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

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