В ООН приняли доклад по международной информационной безопасности

Принятый на площадке штаб-квартиры ООН доклад по международной информационной безопасности отражает подходы России в этом вопросе и является примером триумфального успеха дипломатии в сложной международной обстановке. Об этом 12 марта заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

«На фоне нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности триумфальным успехом российской дипломатии завершилась деятельность рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности, созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году. Все 193 государства — члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», — передает его слова ТАСС.

По словам Крутских, запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года. Успешное завершение работы нынешней РГОС, по его мнению, транслирует «позитивный сигнал о стремлении международного сообщества совместными усилиями решать наиболее острые глобальные проблемы». Кроме того, теперь открыты широкие перспективы для обеспечения «результативного исхода действующей группы правительственных экспертов ООН».

«Доклад признает политическую значимость и практическую полезность группы открытого состава и содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет. Кроме того, именно в нем будет сосредоточено рассмотрение всех профильных инициатив государств», — добавил он.

Агентство Bloomberg 6 марта опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник сообщило о том, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Автор публикации указывал, что в случае, если рост числа жертв кибератаки продолжится, инцидент можно будет приравнять к мировому кризису в сфере кибербезопасности.

Комментируя эту статью, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил «Известиям», что не считает произошедшую ситуацию глобальным кризисом кибербезопасности. Специалист также порекомендовал обновить программное обеспечение Microsoft Exchange, которое подвержено проблеме, и установить необходимые «заплатки».