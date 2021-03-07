Bloomberg сообщил о кибератаке более чем на 60 тыс. организаций в мире

Уязвимость в программном обеспечении Microsoft привела к тому, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись кибератакам. Об этом 6 марта сообщил сайт Bloomberg со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из правительства США.

Собеседник издания уточнил, что хакерской атаке в основном подверглись предприятия малого и среднего бизнеса. По данным Huntress, специализирующейся на кибербезопасности, злоумышленники пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.

Кроме того, целью киберпреступников является заражение как можно большего количества устройств, прежде чем организация сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. Как пишет автор публикации, если рост числа жертв кибератаки продолжится, инцидент можно будет приравнять к мировому кризис в сфере кибербезопасности.

Как отметил источник агентства, на всех уровнях американского правительства ведется работа по оценке и устранению последствий действий хакеров.

«Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью», — цитирует издание представителя власти.

Ранее в этот же день стало известно, что в Белом доме намерены создать специальную группу для реагирования на киберпреступления, после того как были взломаны более 30 тыс. электронных почтовых ящиков американских организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft. Во взломе американская стороны подозревает китайских хакеров.

После хакерской атаки Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) издало экстренную директиву, согласно которой все гражданские агентства и департаменты США должны «применить исправления или отключить Microsoft Exchange от своих сетей и искать альтернативу».

17 февраля Белый дом обвинил хакера «российского происхождения» в кибератаке США через мощное программное обеспечение Solarwind. От взлома пострадали девять федеральных ведомств и около 100 компаний.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Соединенные Штаты ответят на якобы совершенные Россией кибератаки в течение нескольких недель.