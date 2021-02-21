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Помощник Байдена заявил о скором ответе на «кибератаки из России»

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Соединенные Штаты ответят на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель. Об этом 21 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

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По его словам, Белый дом попросил разведывательные службы провести работу по определению причастных. Также будет установлен масштаб ущерба.

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ», — объяснил он. Как отметил Салливан, ответом станут не просто санкции, а «видимые и невидимые инструменты».

21 декабря прошлого года минюст США заявил, что ответственность за масштабную кибератаку на сети американского правительства несет Россия. При этом несколькими днями ранее стало известно, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Издание обвинило Россию.

Ни американские власти, ни СМИ доказательств и обоснований своих обвинений не привели. В Москве категорически опровергли домыслы об участии РФ в кибератаках.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение. От кибератаки пострадали девять федеральных ведомств и около ста компаний.

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