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Белый дом обвинил хакера «российского происхождения» в кибератаке

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Хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение. Об этом в среду, 17 февраля, заявила заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер на брифинге в Вашингтоне.

«Разведслужбы продолжают выяснять, кто за этим стоит. Пока этот процесс не будет завершен, я буду говорить, что за атакой стоят действующие лица, вероятно, российского происхождения», — сообщила она журналистам.

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Ньюбергер пояснила, что хакеры провели большую работу, требующую тщательной подготовки.

«Считаем, что на планирование операции у них ушло несколько месяцев», — добавила она.

Сообщается, что от кибератаки пострадали девять федеральных ведомств и около ста компаний. На каком основании сделан вывод о российском происхождении хакера, замсоветника не рассказала.

Ранее 6 февраля Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) заявило, что кибератака на федеральные учреждения США, произошедшая в декабре 2020 года, «вероятно, происходила из России» и была попыткой получить разведданные. Доказательств связи с Россией снова представлено не было.

В конце декабря 2020 года стало известно о том, что советники Байдена обсуждают возможность введения санкций против России в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве. 14 декабря The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные.

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