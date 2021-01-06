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США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения
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США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения

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Кибератака на федеральные учреждения США, произошедшая в декабре 2020 года, «вероятно, происходила из России» и была попыткой получить разведданные. Об этом говорится в заявлении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), опубликованном 5 января на сайте ведомства.

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«Исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей <…> Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом», — говорится в заявлении.

14 декабря The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, якобы долгое время внедряла вредоносное ПО в систему американских государственных учреждений и смогла получить доступ к системе министерства финансов США и Госдепа и еще более десятка ведомств.

При этом в Вашингтоне обвинили в случившемся Москву. Доказательств представлено не было. Россия обвинения категорически отвергла, отметив, что не имеет отношения к каким-либо киберпреступлениям.

Президент США Дональд Трамп также скептически отнесся к обвинениям в адрес России. Он отметил, что СМИ в любой ситуации винят Москву. Кроме того, президент уверен, что масштабы кибератаки преувеличены. По его мнению, за инцидентом может стоять Китай.

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