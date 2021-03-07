В Белом доме создадут кибергруппу из-за взлома более 30 тыс. адресов

Недавний случай со взломом более 30 тыс. организаций в США вызвали обеспокоенность в Белом доме, пишет Bloomberg 6 марта. Власти страны намерены создать специальную группу для реагирования на такие инциденты.

Отмечается, что «дыры» были обнаружены в почтовом программном обеспечении Microsoft. Во взломе американская стороны подозревает китайских хакеров.

После хакерской атаки Агентство по кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) издало экстренную директиву, согласно которому все гражданские агентства и департаменты должны «применить исправления или отключить Microsoft Exchange от своих сетей и искать альтернативу».

Кроме того, по данным издания, Белый дом обеспокоен трудностями в сдерживании подобных угроз и намерен создать специальную группу для реагирования на кибератаки.

«Это серьезная уязвимость, которая может иметь далеко идущие последствия. Мы обеспокоены большим количеством жертв», — отметила брифинге пресс-секретарь белого дома Джен Псаки. Она охарактеризовала взлом как «явную угрозу».

17 февраля Белый дом обвинил хакера «российского происхождения» в кибератаке США через мощное программное обеспечение Solarwind. От взлома пострадали девять федеральных ведомств и около ста компаний.