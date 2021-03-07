Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Происшествия
В Югре ликвидировали возгорание на продуктопроводе
Мир
Bloomberg сообщил о кибератаке более чем на 60 тыс. организаций в мире
Мир
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
Общество
В России упростили правила траты маткапитала на улучшение жилищных условий
Происшествия
Еще шесть машин столкнулись на месте аварии с участием 11 автомобилей на МКАД
Общество
Врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России в середине весны
Спорт
Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный удар на турнире UFC 259
Общество
Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Эксперт оценил предупреждение Bloomberg о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что не считает ситуацию с хакерской атакой на программное обеспечение Microsoft глобальным кризисом кибербезопасности. На эту тему специалист высказался в беседе с «Известиями» в воскресенье, 7 марта.

«Если об этом уже говорят в СМИ активно, то это, скорее всего, просто классическая массовая эпидемия, которая происходит не то чтобы ежедневно, но глобальным кризисом я бы ее не называл сейчас. Если мы вспомним, что во время WannaCry было заражено несколько сотен тысяч компаний, если мы вспомним, что время других вредоносных эпидемий заражались миллионами компьютеры, то говорить о 60 тыс. как о глобальном кризисе не совсем корректно. Да, это неприятно, но назвать это глобальным кризисом нельзя», — отметил Лукацкий.

В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
Доступ к инфраструктуре компании, которая скомпрометировала американские ведомства, злоумышленник продавал еще в 2017 году

Таким образом эксперт прокомментировал статью Bloomberg, в которой агентство со ссылкой на источник сообщило о том, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглось взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Автор публикации отмечал, что в случае, если рост числа жертв кибератаки продолжится, инцидент можно будет приравнять к мировому кризису в сфере кибербезопасности.

В связи с этим Лукацкий дал рекомендацию обновить программное обеспечение Microsoft Exchange, которое подвержено данной проблеме, и установить необходимые «заплатки». Эксперт объяснил, что обычного пользователя так взломать нельзя, так как уязвимость найдена в почтовом программном обеспечении, которое используется только компаниями.

«Атаковать можно совершенно по разным целям: можно для заражения почтовых ящиков, чтобы пользователи при открытии письма заражали свои компьютеры и злоумышленники получали над ним контроль, либо для последующей кражи информации, либо для использования в каких-то других атаках. Либо, но это уже более серьезные кампании, обычно они достаточно долгое время остаются незамеченными и уж точно не доходят до уровня Bloomberg, когда злоумышленники нацелены именно на поиск конкретной информации. То есть атаки именно в течение длительного времени осуществляются незаметно ни для кого, даже для самих жертв», — добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что для хакеров не так важно, в какой стране находится атакуемая компания. Более того, заранее очень сложно определить этот факт, поэтому российские компании не могут чувствовать себя в полной безопасности, даже если изначальная цель якобы китайских хакеров состоит в атаках только на американские или европейские организации, считает Лукацкий.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Белом доме намерены создать специальную группу для реагирования на киберпреступления, после того как были взломаны более 30 тыс. электронных почтовых ящиков американских организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft. Во взломе американская стороны подозревает китайских хакеров.

После хакерской атаки Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) издало экстренную директиву, согласно которой все гражданские агентства и департаменты США должны «применить исправления или отключить Microsoft Exchange от своих сетей и искать альтернативу».

17 февраля Белый дом обвинил хакера «российского происхождения» в кибератаке США через мощное программное обеспечение Solarwind. От взлома пострадали девять федеральных ведомств и около 100 компаний.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Соединенные Штаты ответят на якобы совершенные Россией кибератаки в течение нескольких недель.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021