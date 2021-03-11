Новая угроза: США спланировали масштабную кибератаку против России

В ближайшие несколько недель США могут совершить масштабную кибератаку против России. Такое нападение может стать ответом на хакерскую атаку, которой подверглись американские правительственные учреждения и в совершении которой Вашингтон подозревает Москву. Российские власти такие обвинения отвергают. О попытке Белого дома получить в свое распоряжение новые рычаги давления на РФ — в материале «Известий».

Видимые и невидимые

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак», — так отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на статью, опубликованную в The New York Times. В ней со ссылкой на источники в американской администрации сообщалось, что США в течение ближайших трех недель планируют осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей. По словам Пескова, «это не что иное, как международная киберпреступность». При этом российский чиновник добавил, что «российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма».

Новая угроза Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В публикации NYT отмечается, что американские действия могут стать ответом на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, о котором стало известно в декабре прошлого года . Эта хакерская атака, как считают источники газеты, стала одним из крупнейших нападений на системы американского правительства за последние пять лет.

В его совершении Вашингтон обвиняет хакерскую группу Cozy Bear (также известна как АРТ29), которую связывают с российскими спецслужбами ФСБ и СВР. Ее вместе с другой группой — Fancy Bear (которую связывают с ГРУ) ранее подозревали во взломе переписки руководства Демократической партии США, в частности Джона Подесты — начальника предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Американские власти утверждают, что кибернападение продолжалось несколько месяцев, оно затронуло в общей сложности 250 компаний и ведомств, среди которых Госдепартамент, министерства финансов, торговли и энергетики, а также Пентагон. Изначально говорили, что пострадало в шесть раз меньше ведомств и компаний, однако данные изменились после того, как Amazon и Microsoft, управляющие облачными сервисами, провели собственные расследования. При этом для взлома хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении SolarWinds, связанной с Microsoft. Позднее, правда, стало известно, что они использовали и другие точки доступа.

Русские сделали это

«На данный момент мы видим значительные доказательства, указывающие на российскую разведывательную структуру. Но нет ни единого доказательства какой-либо другой версии. Это самая большая и тщательно проработанная операция из всех, какие мы видели», — отреагировал глава Microsoft Брэд Смит, добавив, что над взломом могли работать «более тысячи очень умелых, добросовестных инженеров». В России причастность к этому нападению отрицают.

«Хакерские атаки [в отношении РФ] будут скрытными и незаметными для всего остального мира, но очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина», — говорится в статье американского издания. Газета также уточняет, что кибератаки США будут проводиться одновременно с введением экономических санкций. Впрочем, подробности этого не уточняются. Как отмечает газета, «по-настоящему эффективных ограничительных мер осталось не так много».

Новая угроза Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан вот так описал меры, которые Вашингтон собирается применить в отношении Москвы: «Это будут не просто санкции. Это будет сочетание инструментов видимых и невидимых» . По его словам, США собираются продемонстрировать России «красные линии» в вопросах кибербезопасности.

Предыдущий президент США Дональд Трамп, несмотря на гипотезы со стороны минюста и Госдепа о причастности Москвы к хакерским атакам, Россию столь явно не критиковал. Однако после прихода к власти администрации Байдена в США стали обвинять Москву вполне открыто.

«Никто не проверит»

В статье The New York Times обобщили все угрозы и обвинения Вашингтона в адрес Москвы за последнее время. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов считает, что подобные публикации вполне вписываются в официальный американский политический дискурс. «Важный фактор — последовательность позиции. Развитие стратегии должно быть в рамках внутриполитической логики. Здесь определенную роль играют истеблишмент и избиратели. Эта внутриполитическая линия не утверждена на бумаге, но она часть мейнстрима», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Как и ожидалось, с приходом к власти администрации Байдена стало нагнетаться информационное давление, отмечает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Риторика стала более жесткой, чем была при Дональде Трампе. «С приходом Байдена ситуация меняется. Федеральная власть объединилась в своей антироссийской риторике, которая от этого становится еще более громкой. Есть информационная составляющая этого давления, она будет очень высока, будут активно использоваться все возможные ресурсы давления, потому что пока США применяют только санкции и о том, что они неэффективны, говорят практически все. Нужно что-то еще, чтобы давление стало более значимым и эффективным», — полагает американист.

Новая угроза Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Yuri Gripas/CNP

Журавлева отмечает, что есть еще один момент — это расширение глобального лидерства через давление на Россию. «У администрации Байдена сейчас есть очень четкая задача, которую она неоднократно заявляла, что Америка вернулась. Это означает, что США вновь берут под контроль всё, что происходит в мире. Для того чтобы показать, что США это делают, нужны эффектные и эффективные шаги», — считает эксперт.

По мнению политолога, использование кибероружия — это новый уровень, на который сейчас вышло противостояние не только России и США, но и других стран мира. «США и Россия будут стараться наращивать и использовать свои возможности и показывать, что они готовы на этом поле соперничать. США прописали это уже во всех стратегических документах и активно будут это применять», — считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН .

Кибератаки вполне реальны, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов. «По американским доктринальным документам провозглашается принцип киберсдерживания, который подразумевает соразмерное нанесение ущерба. Стратегия изложена, но как конкретно она будет реализован — очень большой вопрос. Это совершенно непрозрачные вещи. Не думаю, что мы увидим какие-то макроэффекты типа выключенных электростанций или остановившихся железных дорог. Скорее всего, речь будет идти о взломе каких-то информационных систем государственных органов с извлечением оттуда полезной информации », — уверен эксперт.

Богданов отмечает, что нанесение кибератаки создает потенциальные проблемы в плане эскалации и нуждается в контроле и регулировании.

— Кто что делал, непонятно, юридического способа определить, откуда наносилась атака, нет, — пояснил специалист в разговоре с «Известиями». — Можно заявить, что мы нанесли русским соразмерный ущерб, а было это или нет, никто не проверит.