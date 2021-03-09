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Песков прокомментировал сообщения о подготовке кибератак по российским системам

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В Кремле обеспокоены сообщениями СМИ о готовящихся в Белом доме кибератаках в ответ на «российскую угрозу», заявил во вторник, 9 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что власти США намерены в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским правительственным системам. По информации источников газеты, в ближайшее время США совершат «скрытые контрудары», о которых станет известно российскому лидеру Владимиру Путину, разведке и военным, но не внешнему миру.

«Это тревожная информация. Достаточно авторитетное издание американское допускает возможность, более того — анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность. И конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности», — сказал представитель Кремля.

23 февраля газета The Washington Post писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон планирует в скором времени ответить на приписываемые России недружественные шаги.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.

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