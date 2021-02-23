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Washington Post узнала о подготовке США санкций против РФ из-за кибератак

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Американская администрация готовит ряд мер, чтобы наказать Москву за ряд кибератак, якобы осуществленных Россией, и «отравление» блогера Алексея Навального. Об этом 23 февраля сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

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Как уточняется, в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. Официальный представитель Белого дома заявил на прошлой неделе, что якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

Вашингтон также разработает указ, который расширит возможности министерства внутренней безопасности по обеспечению устойчивости правительственных сетей. Частично этим станет создание новой технологии, которая дает федеральным защитникам Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры «видимость» сетей, которой не было во взломах SolarWinds.

«Вы не можете защищаться от того, чего не видите», — объяснил один из источников. Также санкции предполагается ввести за «использование запрещенного химического оружия» против Навального.

Накануне замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что персональные санкции Евросоюза в отношении граждан России из-за Навального напоминают «заевшую пластинку». В тот же день верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил решение глав МИД Евросоюза согласовать расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг блогера.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года минюст США заявил, что ответственность за масштабную кибератаку на сети американского правительства несет Россия. Доказательств приведено не было.

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