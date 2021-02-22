Боррель назвал сроки подготовки новых антироссийских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил решение МИД ЕС о расширении санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил 22 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение», — передает ТАСС.

По его словам, это произойдет в течение недели.

Ранее в этот день сообщалось о договоренности глав МИД Евросоюза о расширении персональных санкций против российских граждан. При этом имена попавших под ограничения россиян не назывались.

Издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что в списке могут фигурировать глава Следственного комитета России, руководитель Росгвардии и глава ФСИН России.

Также стало известно, что Евросоюз приступил к подготовке новых санкций против Белоруссии и мер поддержки белорусской оппозиции.

«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — сообщил он .

Решение ЕС о санкциях было принято в связи с обвинительным приговором в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

В отношении Белоруссии Евросоюз также ранее вводил санкции: в октябре, ноябре и декабре прошлого года — из-за ситуации в республике, где после прошедших в августе президентских выборов, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко, продолжаются массовые протестные акции оппозиции.