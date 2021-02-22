Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МИДе заявили об отсутствии планов бесконечно ждать возвращения США в ДОН
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос
Мир
Пушков назвал помешательством заявление США о «расистской математике»
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Экономика
Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс.
Наука
В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников
Мир
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»
Мир
МИД России поприветствовал договоренности МАГАТЭ и Ирана
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 4 февраля
Сюжет:

Боррель назвал сроки подготовки новых антироссийских санкций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил решение МИД ЕС о расширении санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил 22 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Передали ответ: как Россия реагирует на меры Евросоюза из-за Навального
Под ограничения РФ попало руководство Германии и Франции

«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение», — передает ТАСС.

По его словам, это произойдет в течение недели.

Ранее в этот день сообщалось о договоренности глав МИД Евросоюза о расширении персональных санкций против российских граждан. При этом имена попавших под ограничения россиян не назывались.

Издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что в списке могут фигурировать глава Следственного комитета России, руководитель Росгвардии и глава ФСИН России.

Также стало известно, что Евросоюз приступил к подготовке новых санкций против Белоруссии и мер поддержки белорусской оппозиции.

«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — сообщил он .

Решение ЕС о санкциях было принято в связи с обвинительным приговором в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

В отношении Белоруссии Евросоюз также ранее вводил санкции: в октябре, ноябре и декабре прошлого года — из-за ситуации в республике, где после прошедших в августе президентских выборов, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко, продолжаются массовые протестные акции оппозиции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021