Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима, передает корреспондент «Известий».

Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет. С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев в колонии он будет отбывать меньший срок.

В суде была доказана его вина в деле о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании.

Согласно правилам условного освобождения, Навальный должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. При этом в ЕСПЧ признали, что дело против блогера не имеет политической мотивации.

Как отметил директор Института проблем демократии и член Общественной палаты Максим Григорьев, факт мошенничества в деле «Ив Роше» очевиден.

«С делом «Ив Роше» всё ясно и понятно, отдельно отмечу, это не российская компания, это западная компания, которая посчитала, что ее обманули, и предоставила соответствующие документы в правоохранительные органы. ЕСПЧ в свое время рассматривал уже это дело и не установил, что это дело как-то политизировано. Как раз мошенничество там, на мой взгляд, налицо», — указал он.

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Так, не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

На слушаниях прокурор несколько раз пытался добиться от Навального ответа на вопрос о намеренном игнорировании регистрации в период с января по август 2020 года — всего порядка шести раз. Однако блогер резко реагировал на вопросы, рассказывал, что раньше исправно ходил на регистрацию, однако по существу ответа так и не дал, на что прокурор обратил внимание суда.

Оправдывая свои неявки, Навальный указал, что находился на лечении в Германии, что сотрудники ФСИН ранее и так учли. Прокурор напомнил, что в период, когда блогер был в больнице, его никто не беспокоил.

Однако после выписки Навальный давал в Германии интервью, гулял, посещал общественные места, занимался спортом, но не оповещал о своем местоположении инспекцию, отмечали сотрудники УФСИН. При этом Навальный, будучи единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно, и раньше допускал нарушения испытательного срока. Тем не менее суд шел ему навстречу и ограничивался продлением испытательного срока. В связи с многочисленными нарушениями прокурор сделал вывод, что на путь исправления условно осужденный не встал.

Также было отмечено, что Навальный демонстративно показывал свое пренебрежение законами РФ. В связи с этим прокурор поддержал ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный с учетом проведённого под домашним арестом времени.

Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Германии. 18 января его арестовали на 30 суток — до 15 февраля.