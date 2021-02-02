Прокурор поддержал требование ФСИН о замене Навальному условного срока

Прокурор Екатерина Фролова поддержала ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальное наказание. Об этом 2 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Фролова, аргументируя свою позицию, напомнила о снисходительности суда к Навальному. Прокурор отметила, что блогер — единственный человек в России, у кого есть два условных срока.

В здании Мосгорсуда 2 февраля проходит судебное заседание Симоновского суда, на котором рассматривается вопрос о замене наказания Алексею Навальному. ФСИН попросила назначить блогеру 3,5 года колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Представитель ФСИН также отметил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако ФСИН указывает на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

В защиту Навального адвокат предоставил справку из клиники в Берлине, где указано, что блогер лечился в учреждении с 22 августа по 23 сентября. Из справки следует, что амбулаторное лечение Навального закончилось 15 января.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в пять лет, несмотря на то что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навальному на один год, до 30 декабря 2020 года.