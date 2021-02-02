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Суд согласился приобщить к делу Навального справку из клиники «Шарите»

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Симоновский суд в ходе выездного заседания в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство адвокатов блогера Алексея Навального о приобщении к делу справки из берлинской клиники «Шарите». Об этом сообщает 2 февраля корреспондент «Известий».

Ранее в ходе заседания защита блогера попросила приобщить данный документ к делу. В справке утверждается, что Навальный находился на лечении в берлинской клинике с 22 августа по 23 сентября, а после выписки из стационара он лечился амбулаторно. Из справки также следует, что курс лечения блогер закончил 15 января.

Также суд приобщил к делу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Ранее на заседании адвокат блогера Вадим Кобзев просил об этом.

Сам Навальный после перерыва в заседании на предложение судьи присесть в «аквариуме» на лавку заявил, что находится в суде с семи часов утра.

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Блогера доставили на территорию суда в автозаке. Незадолго до этого к зданию инстанции приехали Кобзев, а также супруга Навального Юлия.

Также у суда были замечены автомобили дипломатов иностранных государств. Дорожное движение в районе инстанции ограничено.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу «Ив Роше».

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Но, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), он в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве отмечали: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа Навальный лечился в клинике «Шарите» в Берлине. Однако после выписки он не ответил на уведомление о явке 23 октября. Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Германии. После этого его арестовали на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный, будучи единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно, и раньше допускал нарушения испытательного срока. Однако суд шел ему навстречу и ограничивался продлением испытательного срока. В 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 россиян, а в 2019-м — более 15 000.

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