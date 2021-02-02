Адвокат Навального попросил приобщить к делу справку из клиники «Шарите»

Защита блогера Алексея Навального на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, попросила приобщить к делу справку из берлинской клиники «Шарите». Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В справке утверждается, что Навальный находился на лечении в берлинской клинике с 22 августа по 23 сентября, а после выписки из стационара он лечился амбулаторно. Из справки также следует, что курс лечения блогер закончил 15 января.

Кроме этого, защита Навального попросила приобщить к делу ходатайство его адвоката от 9 января 2020 года о том, что он уведомлял ФСИН о нахождении Навального в отпуске за пределами Москвы.

Сам Навальный на заседании, где решается вопрос о замене ему условного срока на реальный, представился индивидуальным предпринимателем.

По его словам, он работает в ИП «Навальный». На вопрос о своем фактическом месте проживания, блогер ответил: «в СИЗО-1».

Во вторник в Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный.

Также сообщалось, что в Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств различных государств. На заседании также присутствует и супруга блогера Юлия Навальная.

До начала рассмотрения дела у здания суда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции.

Накануне сообщалось, что 2 февраля столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде примет решение по замене Навальному условного срока на реальный по ходатайству ФСИН по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». 28 января Мособлсуд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток. Тогда судья, выслушав мнение сторон, решил отклонить жалобу блогера, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Виновным по данному делу также был признан брат блогера Олег Навальный, он был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

По данным следствия, весной 2008 года Олег Навальный, возглавляя департамент ФГУП «Почта России», убедил представителей «Ив Роше Восток» заключить договор на грузовые перевозки с подконтрольном его брату предприятием «Главное подписное агентство». При этом доставка осуществлялась по ценам ниже, чем платили фирмы-потерпевшие.

Адвокаты подавали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «Навальные против России», однако инстанция не признала дело политически мотивированным. В решении ЕСПЧ говорится, что возможность повторного рассмотрения уголовного предусмотрена российским уголовно-процессуальным законодательством, а также отмечается, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью. Верховный Суд России 25 апреля 2018 года провел повторное рассмотрение дела и пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора.

Присужденные ЕСПЧ суммы компенсаций были выплачены заявителям в полном объеме.