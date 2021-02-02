Около 20 сотрудников посольств прибыли на суд по делу Навального

Около 20 сотрудников посольств различных государств прибыли в Мосгорсуд, где рассмотрят замену условного наказания на реальное для блогера Алексея Навального. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

Как уточняется, на месте находятся представители дипмиссий США, Австрии, Латвии, Польши, Швейцарии и Болгарии. Также работают десятки журналистов.

Накануне, 1 февраля, стало известно, что в районе Мосгорсуда ограничат дорожное движение. Здание располагается по адресу: улица Богородский Вал, дом 8.

28 января Мособлсуд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток. Тогда судья, выслушав мнение сторон, решил отклонить жалобу блогера, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.